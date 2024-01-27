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الإقبال على تعلم اللغة الإسبانية انفتاح ثقافي كويتي لاكتشاف جماليات حضارة مشتركة

1/27/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ضوء الانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، ظهرت في الكويت مؤخرا توجهات لافتة لاسيما بين الشباب لتعلم اللغة الاسبانية.
ويفسر معنيون زيادة الإقبال الكويتي على تعلم اللغة الإسبانية بالرغبة في التعرف على ثقافات الدول الناطقة بالإسبانية واكتشاف جماليات لغة لها قواسم مشتركة مع اللغة العربية وإرث «أندلسي».
وفي هذا الإطار، يقول سفير اسبانيا لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار لـ «كونا»: «فيما يتعلق باللغة الإسبانية يسعدنا أن نرى مدى اهتمام الشعب الكويتي بلغتنا».
ووصف ذلك بأنه «دليل آخر على مدى تقاربنا كدولتين.. لقد نجحت المبادرات الخاصة في تلبية الطلب على تعلم اللغة الإسبانية وقد قمنا مؤخرا بافتتاح مركز داخل المعهد الفرنسي خاص باختبار (ديلي) الذي هو اختبار الكفاءة الرسمي في اللغة الإسبانية بالكويت».
وشدد على أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين البلدين، موضحا أن الكويت دولة رائدة في المجال الثقافي في منطقة الخليج فيما تفتخر إسبانيا أيضا بتمتعها بخلفية ثقافية غنية.
وقال إن البلدين يرتبطان بتاريخ مشترك ما يجعل التعاون الثقافي بينهما أمرا طبيعيا وسلسا، مشيرا كذلك إلى أن المجتمعين الكويتي والإسباني يتقاسمان العديد من الاهتمامات مثل الموسيقى والفلامنكو وفن الطهي والسينما والرياضة.
وأكد أن استراتيجيات التعاون الثقافية التي طورتها السفارة الإسبانية مع الكويت كانت ناجحة للغاية وأدت إلى تفاهم أفضل بين الشعبين.
وقال «نحن نقدر عمل المجلس الوطني ودار الآثار الإسلامية ومكتبة البابطين والمكتبة الوطنية ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الثقافي في الكويت، لأنه بدون دعمها المستمر لن يكون هذا التعاون ممكنا».
وأضاف «تجمع إسبانيا بين التقاليد والحداثة وهذا يظهر في مشهدها الثقافي» مشيرا إلى أن هذا هو السبب وراء تنوع الأنشطة الثقافية التي نفذتها السفارة.
وتابع «أخيرا وليس آخرا تحرص السفارة على المشاركة في المعارض والمهرجانات المتعلقة التي تتيح الترويج للثقافة والتقاليد الإسبانية مثل معرض الكويت للكتاب ومنتدى سيقام قريبا في جامعة الكويت».
ويوجد في الكويت العديد من المحبين للإسبانية يمكنهم تعلم تلك اللغة في العديد من المراكز أحدها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت ومن بينهم كوثر القلاف وهي طالبة تحب تعلم لغات جديدة بدأت بتعلم اللغة الإسبانية، لأن لديها العديد من الأصدقاء من بورتوريكو.
وتعتقد القلاف أن تعلم اللغة الإسبانية سيساعدها على فهم ثقافة بورتوريكو وأن التحدث مع أصدقائها بلغتهم الأم سيسمح لها بالتعرف عليهم بشكل أفضل.
وتقول القلاف «اللغة الإسبانية كانت بداية بالنسبة لي لأن الإسبانية في رأيي هي الخطوة الأولى لتعلم اللغتين البرتغالية والفرنسية».
كما أن هناك أنفال الهولي التي وجدت نفسها منجذبة إلى اللغة الإسبانية وبدأت في مشاهدة الأفلام والعروض الناطقة بها وقررت التسجيل بدورة لتعلم اللغة الإسبانية أثناء وجودها في الكلية.
ولم تتوقف الهولي عند هذا الحد وإنما تقدمت بطلب للحصول على دورات عبر الإنترنت ونجحت في إتمام المستوى الأول سريعا.
وترغب الهولي بعد تعلمها اللغة الإسبانية في أن تنهل كذلك من إحدى اللغتين الفرنسية أو الإيطالية لتتعرف على ثقافة أخرى من خلال اللغة.
ودرست القلاف والهولي المستوى الأول عبر الانترنت (أونلاين) لكنهما تنخرطان حاليا في دروس المستوى الثاني بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت تحت إشراف الأستاذة الجامعية د. أفراح ملا علي التي درست بجامعة (سالمنكا) وهي أقدم جامعة في إسبانيا ويرجع بناؤها إلى 900 عام وأصبحت أول امرأة كويتية وعربية تحصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وعلامة (فيتكور) بتلك الجامعة العريقة.
وعلامة (فيتكور) عبارة عن بروتوكول خاص بجامعة (سالمنكا) لكتابة أسماء الحاصلين على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف على حائط أقدم جامعة في المملكة الاسبانية والعالم المتحدث باللغة الاسبانية ورابع أقدم جامعة في أوروبا.
وتقول د.ملا علي التي تقوم بتدريس اللغة الإسبانية منذ عام 2012 «إن التدريس هواية جميلة بالنسبة لي وقد اهتم عدد أكبر من الأفراد بتعلم اللغة الإسبانية في السنوات القليلة الماضية».
وأعربت عن اعتقادها بأن عدد المتحمسين للغة الاسبانية في الكويت في ازدياد لأنها «لغة جميلة وموسيقية وتستحق التعلم».
ونصحت د. ملا علي الراغبين في تعلم اللغة الإسبانية بأن يكونوا إيجابيين في توسعهم الثقافي من خلال تعلم لغة جديدة، قائلة «الأمر ليس صعبا ولكنه ليس سهلا أيضا.. سيحبون الاستماع إلى اللغة الإسبانية».
ووصفت الاسبانية بأنها لغة شيقة بامتياز خاصة أنها توسع المدارك والأفق، لأن المتحدثين بها من دول شتى وثقافات متعددة وأدبيات متنوعة تمتد من أوروبا إلى أفريقيا وصولا إلى أميركا اللاتينية.

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