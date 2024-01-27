Saturday, 27 January 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماية البيئة رصد وتوثيق آلاف الطيور بالكويت

1/27/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن تنظيم فعالية اليوم العالمي الشتوي لعدّ الطيور يأتي في نطاق مساهمة الجمعية بالفعاليات البيئية الدولية الهادفة لدعم المسيرة البيئية وترسيخ التوعية بين الجمهور بأهمية المحافظة على ثروة البلاد من الطيور المهاجرة او المستوطنة، حيث تضمنت الفعالية العديد من الورش لحماية الشواطئ وتقليل النفايات البلاستيكية فيها.
وقالت العقاب ان فعالية اليوم العالمي الشتوي بعدّ الطيور شهدت العديد من الشراكات الاستراتيجية، فالحرس الوطني شريك استراتيجي وطني، مشيدة بحرص نائب رئيس الحرس الشيخ فيصل النواف على الدفع بمسيرة التعاون بين الحرس الوطني والجمعية، كما أشادت بوكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي لحرصه على المشاركة في تعزيز وإنجاح الفعالية وكل أنشطة الجمعية.
وبينت أن تنوع المشاركات من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والفرق والمجاميع التطوعية يعكس الاهتمام بالبعد البيئي في الكويت، وأن الأنشطة الميدانية والحقلية تستقطب رجال السلك الديبلوماسي من سفراء الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة.
ومن جانبه، أكد محمد شاه رئيس فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية أن موعد وتاريخ عد الطيور يختلف من بلد إلى آخر وفقا لما قد يؤثر على امكانية تواجدها بصورة مستقرة وبالتالي إمكانية رصدها وعدها، لافتا إلى أن أفضل وقت لعد الطيور هو خلال الفترة الزمنية المناسبة للعد الشتوي للطيور في الكويت التي تخلو او تقل فيها هجرة الطيور اي خلال شهري ديسمبر ويناير.
وأضاف شاه: في الكويت بدأنا الفعالية منذ 2012 ولمدة يوم واحد فقط، وهذه المدة غير كافية لمعرفة التعداد بشكل دقيق، وانما هو يساعد في معرفة بعض أنواع الطيور التي تتواجد في موقع الفعالية، ونسعى جاهدين لنطور هذا الحدث لكي يكون التعداد بشكل أوسع بالسنوات القادمة، وذلك عن طريق آلية معينة تتم فيها دعوة المتطوعين للتسجيل في منصة خاصة لهذا التعداد الشتوي.
وحول طرق عمليات العد والآليات التي اتبعها الفريق خلال الفعالية، أوضح انها موزعة على العد بمحطة رصد في المساحات والملاحظات العرضية، مشيرا إلى توثيق آلاف الطيور ومنها النحام الكبير وأبو الخصيف أي البلشونات ومنها الرمادي والصخري والزقزاق الاسكندراني والحنكور ولوهة وكذلك شوهد بموقع الرصد غراب بني الرقبة.
معرض صور
تم تنظيم معرض لصور طيور الكويت بمختلف أنواعها الجارحة والبحرية والخواضة وغيرها، المقيم منها والمهاجر، لتعريف الجمهور بجمال هذه الطيور وتنوعها مما يعكس التنوع الأحيائي في الكويت.

MENAFN27012024000130011022ID1107775854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث