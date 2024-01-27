قوة الإطفاء تشارك في اجتماع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز

(MENAFN
- Al-Anbaa) شاركت قوة الإطفاء العام في اجتماع مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز في لجنة دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط التعاون الإقليمية للتقليل والحد من المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات وخلق بيئة آمنة خلال وجود حماية مجتمعية هدفها الحماية الكاملة للمجتمع المدني.
ومثل قوة الإطفاء العام الكويتية في الاجتماع ضابط الاتصال الوطني لدولة الكويت ورئيس قسم العلاقات الخارجية والمراسم المقدم عبدالله سليم.
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