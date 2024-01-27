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سعد العنزي إصداراتنا ذات تاريخ عريق وتلقى اهتماما كبيرا من الجمهور العربي

1/27/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعد العنزي أن إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ذات تاريخ عريق وتلقى اهتماما كبيرا من قبل الجمهور العربي والمصري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ «كونا» خلال مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.
وقال العنزي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أقدم وأكبر المحافل الثقافية في الوطن العربي مشيرا إلى أنه منصة مهمة لتلاقي الثقافات العربية والخليجية.
وأوضح أن مشاركة الكويت في هذا المحفل المهم تأتي تعزيزا لدور التعاون والتبادل الثقافي وتنفيذا للاتفاقيات الثقافية بين البلدين.
وأشار إلى أن المشاركة تأتي كذلك للمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية وتبادل المعلومات ونشر الثقافة العربية بين المشاركين من الجمهور.
وقال إن معرض القاهرة للكتاب منصة تسهم في نشر الثقافة والمعرفة وإثراء الجمهور عن طريق الإصدارات الأدبية والثقافة العربية والخليجية.
وحول مشاركات المجلس الوطني في المعرض، قال العنزي إن المشاركات تنوعت ما بين إصدارات (مجلة العربي) و(عالم الفكر) و(ابداعات عالمية) و(الثقافة العالمية) و(كتب تراث) و(اصدارات خاصة للمجلس الوطني) بالإضافة إلى كتب المؤلفين الكويتيين.
وأضاف أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قدم مجموعة متنوعة ومميزة من الإصدارات التي تخاطب الجمهور بمختلف مشاربه للتعرف على آداب وثقافة الكويت.
وأشاد بتوافد الجمهور على إصدارات المجلس التي تقدم بأسعار رمزية كهدية من الكويت للجمهور المصري.
وأشار إلى أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الزائر والقارئ بالتعرف على الثقافة الكويتية خاصة أن إصداراتنا ذات تاريخ عريق يرغب الكثير في اقتنائها.

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