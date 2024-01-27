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رسميا الاعتداد بإشعارات الداخلية عبر هويتي وسهل كرسائل رسمية

1/27/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر رسميا قرار من وزارة الداخلية بشأن الاعتداد بالإشعارات الصادرة من خلال تطبيقي «هويتي» و«سهل» كرسائل رسمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يعتد بالإشعارات الصادرة من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي «هويتي» و«سهل» كرسائل رسمية، وذلك لتسهيل طلبات «الاستدعاء ـ استكمال المعاملات ـ المراجعة» لكل قطاعات الوزارة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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