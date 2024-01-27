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الظفيري البدء بتفعيل نظام الدخول الذكي بالمبنى الإداري ومواقف السيارات التابعة له بمدينة صباح السالم الجامعية

1/27/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت د. فايز منشر الظفيري أن جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة تعتزم البدء في تفعيل نظام الدخول الذكي بالمبنى الإداري ومواقف السيارات التابعة له بمدينة صباح السالم الجامعية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28/1/2024.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتلبية تطلعات المجتمع الجامعي في رفع كفاءة ومستوى الأمان والحماية وتسهيل الحركة والتنقل بسلاسة داخل المرافق والمباني الجامعية بشكل عام.
كما ذكر أ.د. الظفيري بأن نظام الدخول الذكي بجانب دلالته الأمنية فهو يعكس حرص الجامعة على التطور المستمر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات الدخول والخروج بالحرم الجامعي، حيث يعد أكثر كفاءة ومرونة من النظم التقليدية التي تعتمد على الإدخال اليدوي للمعلومات.
من جانبه، أشار القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق السيد محمد سعود السليمان إلى أن النظام يتميز بسهولة الاستخدام وكفاءة التعامل معه حيث يمكن للموظفين والمراجعين والزوار من الوصول إلى الإدارات ومراكز العمل ومواقف السيارات المصرح لهم الوصول اليها من خلال تمرير البطاقة الذكية على القارئ الذي يكون موجودا في نقاط الدخول المختلفة بالمبنى الإداري.
ودعا المراجعين والزوار بالمبنى الإداري فقط التوجه لكاونتر الاستقبال الرئيسي بنفس المبنى للحصول على بطاقة الدخول الذكية لاستخدامها حسب الإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن ومن ثم مراجعة الإدارات ومراكز العمل المعنية لإجراء المعاملات الخاصة بهم.
وفي الختام أوضح السليمان بأن قسم الهويات الجامعية قام بالانتهاء من عملية برمجة البطاقات الذكية لرواد المبنى الإداري والمستفيدين، وذلك حتى يتسنى لهم الدخول للمبنى ومواقف السيارات التابعة له.

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