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السفير الصيني نتعاون مع الكويت ودول المنطقة لمكافحة الإرهاب

1/27/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي أن توسيع رقعة الحرب لا يخدم دول المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الصين بذلت جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع والوساطة الصينية بين إيران وباكستان أدت إلى تحسين العلاقات بينهما، وستستمر في بذل الجهود لدفع الجهود الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار.
وقال جيانوي في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة في المركز الثقافي الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة: منذ بداية الأزمة دعت الصين الى وقف إطلاق النار، كما زار وفد وزاري من الدول الاسلامية الصين، لافتا الى ان الجانب الصيني يقوم بالوساطة مع الدول المعنية، خاصة ان الصين هي الرئيس الدوري لشهر ديسمبر في الأمم المتحدة وترأست التشاورات وساعدت على إصدار القرار الوحيد لمجلس الأمن. واعتبر أن هجوم الحوثيين على الناقلات في البحر الاحمر سيقوض سيولة وانسيابية الامدادات التجارية، داعيا الى الحفاظ على استقرار الأمن فيه، مشيرا إلى أن أزمة البحر الاحمر تعود الى الصراع في قطاع غزة، ويجب ان يكون الشغل الشاغل هو الوقف الفوري للقتال وعلى المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد وخاصة ان الدور الكبير يقع على الدول ذات التأثير الأكبر.
وأضاف: البحر الأحمر ممر مهم جدا بالنسبة للتجارة والامدادات العالمية والسلام والأمان في البحر الأحمر سيخدم مصالح دول المنطقة المحبة للسلام، واصفا الهجوم الحوثي المستمر بانه لا يتفق مع مصالح الدول والاستقرار، ولا يوجد قرار من الأمم المتحدة يدعو الى وقف القصف في اليمن وهذه العمليات العسكرية لا تخدم تهدئة الأزمة بل ستسهم في تصعيد الوضع والتوتر وتشكل عرقلة للعملية السياسة في اليمن، مبينا ان مجلس الأمن لم يصدر قرارات بوقف إطلاق النار في غزة وبعض الدول صوتت بـ «الفيتو» ضد مسودة القرارات التي تدعو الى ذلك.
وأكد نية بلاده التعاون مع الكويت ودول المنطقة في مجال مكافحة الارهاب والذي أصبح عدوا للبشرية والعالم وخاصة بالشرق الأوسط، ونرفض ازدواجية المعايير لمكافحته، وكل الأعمال الارهابية ستجلب المأساة الانسانية، مشددا على ضرورة أن يتضامن المجتمع الدولي للقضاء على كل أشكال الإرهاب، مشيرا إلى معاناة بلاده من الإرهاب، خصوصا في إقليم شينجيانغ والذي أسفر عن سقوط العديد من الأبرياء.
وذكر أن الكويت تهتم جدا بمكافحة الإرهاب، حيث عانت منذ سنوات من الاعمال الإرهابية، لافتا الى وجود تعاون واسع وتبادل خبرات بين البلدين في هذا الاطار، ونتطلع الى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في الكويت والمنطقة، مؤكدا أن بلاده شريك استراتيجي للكويت وهناك تعاون في شتى المجالات.
وبالعودة الى المناسبة، بين جيانوي أن السنة الحالية هي سنة التنين، ونؤمن بأن كل الصينيين أبناء التنين، وستكون سنة بركة وسعادة ولها معنى خاص لدى الصينيين، وسعداء بحضور أصدقائنا الكويتيين لتجربة العادات التقليدية الصينية، حيث قاموا بكتابة بعض الأمنيات الطيبة على أوراق حمراء، وخصوصا أن عيد الربيع يرمز إلى الأمل والمستقبل.
وزاد: نتقاسم الفرحة والسعادة مع الشعب الكويتي والصيني، خصوصا أن هذا العيد أكبر وأهم الأعياد بالنسبة للصينيين، حيث قررت الأمم المتحدة قبل سنوات أن هذا العيد سيكون رسميا للمنظمة الأممية، وأتمنى أن يسود السلام والاستقرار في العالم.
وتمنى للشعب الكويتي الازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن سعادته بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح، متمنيا لها النجاح في تحقيق طموحات شعبها ورفاهيته، وسنعمل معا لتعزيز التعاون ورفاهية الشعبين الصديقين.

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