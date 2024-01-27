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الحجرف زار محطتي الزور الجنوبية والشعيبة نرحب بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في تطوير العمل

1/27/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. سالم الحجرف بزيارة لمحطتي الشعيبة والزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه. وقد رافق الوزير الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م.محمد العنزي، حيث تم عقد اجتماع مع المديرين والمراقبين والمهندسين في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية؛ وذلك لمتابعة اعمال الصيانة والاستعدادات التي يقومون بها استعدادا لموسم صيف 2024.
وألقى الوزير الحجرف كلمة شكر فيها جميع العاملين في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على جهودهم التي يبذلونها لتأمين الكهرباء والماء لكل من يسكن أرض الكويت. كما اكد انه يرحب بأي اقتراحات أو ملاحظات من شأنها تجاوز التحديات وتطوير العمل والارتقاء به.
بدورهم، قدم مديرو المحطات عرضا موجزا عن التقنيات المتعددة المستخدمة في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية، حيث إن القدرة الانتاجية لمحطة الشعيبة هي 1420 ميغا واط للكهرباء و75 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا، كما تبلغ السعة الإنتاجية لمحطة الزور الجنوبية 5560 ميغاواط للكهرباء و140 مليون غالون امبراطوري يوميا من المياه. وتعتبر محطة الزور هي نقطة الوصل للشبكة الوطنية الكهربائية مع منظومة الربط الكهربائي الخليجي.
كما اطلع الوزير الحجرف على سير العمل في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية، وأثنى على الدور الوطني الذي يقوم به شباب الوطن وتفانيهم في أداء مهامهم بأكمل وجه، وحثهم على الاستمرار في إعطاء أفضل ما يملكون من علم ومهارات وتطوير القدرات الفنية، والاطلاع بشكل مستمر على أحدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة والمياه.

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