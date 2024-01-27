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بالفيديو السعود مكشات 2 متميز بمشاركات الأسر المنتجة

1/27/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن مشروع «مكشات 2» امتداد للفكرة التي أنشئت السنة الفائتة، مشددا على حرصه على ان يكون المشروع هذا العام متميزا ومتنوعا في المشاركات من المشروعات الصغيرة ومن متلقي المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون (الاسر المنتجة). وبين السعود في تصريح صحافي خلال افتتاح النسخة الثانية من المشروع أن دور الوزارة فيه هو دور تثقيفي واجتماعي وايضا دور سياحي، مشيرا إلى أن هدف المشروع ايجاد متنفس للأسر، وبمشاركة من الجهات الحكومية من اجل تنظيم انشطة مختلفة في المشروع.
وأبدى وزير الشؤون سعادته بما شاهده من إنجاز هذا المشروع، متوجها بالشكر إلى كل من شارك في المشروع، لافتا إلى أنه سيكون وجهة لابنائنا واخواننا والجهات الحكومية لتقديم العديد من الانشطة الترفيهية، مشددا على ان المشروع يشكل اضافة جديدة ومتميزة للمشروعات الموجودة في الكويت. ولفت إلى أن دور وزارة الشؤون في هذا المكان القيام بواجبها الاجتماعي، معربا عن أمله في أن تتضمن النسخ الجديدة من المكشات في السنوات المقبلة أفكارا جديدة متطورة.
بدوره، بين وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن تنفيذ هذا المشروع نتيجة جهود فريق عمل مختص ولجنة المشروعات التعاونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمساهمين في الجمعيات التعاونية، وبتوجيهات من وزير الشؤون لمواكبة الافكار الحكومية في زيادة نقاط الترفيه والسياحة بالكويت.
وأشار المطيري إلى أن المشروع يستقبل الرواد يوميا من الساعة 3 عصرا الى الحادية عشرة ليلا على مدار الأسبوع.

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