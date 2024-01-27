بالفيديو الطباعة الإبداعية رحلة متكاملة للتعبير عن الذات



د.جواهر البدر: نسعى إلى تأسيس جيل يعشق الفن والإبداع والإصرار على تجاوز العثرات

مساعد الزامل: المؤتمر كان بمنزلة استكشاف جماعي ورحلة عبر النسيج الغني للطباعة

د.محمد الجسار: المؤتمر كان فرصة جميلة لتنمية المهارات وتوسيع الآفاق في الإبداع هديل الحمود: جمع أكثر من 340 فناناً وهاوياً واستقطب 19 رحلة مدرسية وأكثر من 12 ألف زائر



دارين العلي

اختتم مؤتمر الطباعة الابداعية الذي نظم بالتعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز عبدالله السالم الثقافي وشركة «آرت استديو كويت» أنشطته بحضور عدد كبير من الفنانين والمهتمين.

المؤتمر الذي استمر لمدة أسبوعين تكلل بنجاح كبير كونه الأول من نوعه في الكويت، حيث تخلله عدد من الورش في مركز عبدالله السالم شارك فيها نحو 12 فنانا كويتيا و3 فنانين عالميين عرضوا أعمالهم الفنية في معرض خاص على هامش حفل الافتتاح.

الأول من نوعه

وفي كلمة لها خلال حفل اختتام المؤتمر، قالت صاحبة الفكرة رئيس مجلس إدارة «آرت استديو كويت» د.جواهر البدر إن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في الدول العربية، وقد أثبتت نجاحا وتفاعلا كبيرين بين المهتمين بالطباعة بشكل عام. وأضافت: «لقد أخرجنا هذا الحدث الفني الفريد في الأسابيع الماضية من أجوائنا المعتادة إلى أجواء مليئة بالإبداعات وتبادل الخبرات الفنية حيث تمكنا من إزالة واستبعاد الحواجز بين المشاركين عن طريق تفاعل جميع الفئات العمرية والمهنية».

وأعربت عن تطلعاتها إلى المزيد من هذه الفعاليات الفنية الحية التي تنعش الثقافة الإنسانية، إذ طبعت فينا هذه التجربة أهمية تقدير الفنان واحتوائه في بيئة ثرية تشجع على هذا النوع من النتاج الفني وصقل الذوق العام عموما. ووجهت الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر مثنية على جهودهم، حيث كان الجميع شعلة من العطاء والتفاني في إنجاح المؤتمر، وفي بذل الجهد الثمين الذي قدم لرواد المؤتمر من فنانين ومعجبين الذي نتمنى بدوره أن يكون مثمرا ومؤسسا لجيل يعشق الفن والإبداع والإصرار على تجاوز العثرات.

وشكرت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لدعمهم وتشجيعهم لمؤتمر الطباعة الإبداعية، وكذلك مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لتمكيننا من إحياء ورشة هذا الفن الإبداعي، كما وجهت شكرا خاصا للدكتور فهد الضاوي وفريق عمله المتميزين في إبداعاتهم لتصاميم المؤتمر، حيث كان المسؤول عن الهوية البصرية للمؤتمر وإخراجه بهذه الصورة المميزة.

وأكدت أن المؤتمر سيكون سنويا وبشكل دوري وبتوسع أكثر للإضاءة على هذا الفن، حيث كشفت في نهاية الحفل عن الهوية البصرية للمؤتمر المقبل والذي سيعقد في يناير العام المقبل.

ثمرة التعاون

بدوره، شكر الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار مركز عبدالله السالم الثقافي على إتاحة مثل هذه الفرصة لإقامة المؤتمر بالتعاون بين عدة جهات وهي مركز عبدالله السالم، آرت ستوديو الكويت بقيادة د.جواهر البدر، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من وحدة الاقتصاد الإبداعي.

ووصف التعاون بأنه فريد من نوعه لأنه انطلاقة لعدة جوانب، أولها وحدة الاقتصاد الإبداعي في المجلس الوطني، ومؤتمر الطباعة الإبداعية، و«آرت ستوديو كويت».

وذكر الجسار أن مؤتمر الطباعة الإبداعية جمع بين المبدعين، والمحترفين، والهواة والمبتدئين، وحتى ممن لا يملكون أي خبرة في هذا الفن من الزوار الى مركز عبدالله السالم الذين أبدوا رغبتهم في خوض هذه التجربة.

وأكد أن المؤتمر كان فرصة جميلة لتنمية المهارات وتوسيع الآفاق في الإبداع الذي يعتبر واسع الأفق ويشكل دائما انطلاقة لكل شيء جديد. ووجه الجسار الشكر الى رئيس مجلس إدارة آرت استديو د.جواهر البدر صاحبة الفكرة التي عملت عليها منذ عدة شهور، الى أن تحققت بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح الجسار أن تلك الفعالية جديدة على الكويت كمؤتمر وفعالية متكاملة لكنها ليست جديدة على بعض الأفراد فلدينا مبدعون وفنانون عملوا على هذا النمط من قبل، ولكنها كانت تجارب فردية وليست تجارب جماعية مثل التي حدثت في المؤتمر. وأعرب عن تطلعاته لأن يتكرر المؤتمر في المستقبل لأنه لاقى نجاحا هذه السنة.

التعبير عن الذات

من جهته، تحدث الأمين المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني مساعد الزامل، لافتا الى ان الرحلة طوال هذا المؤتمر كانت بمنزلة استكشاف جماعي، ورحلة عبر النسيج الغني للطباعة. وقال: «لقد ساهمت كل ورشة عمل ومحاضرة ومناقشة وتفاعل في نسج قصة من الإلهام والطموح. ولم يؤد تبادل المعرفة إلى تعميق فهمنا للطباعة فحسب، بل عزز أيضا التواصل مع عمقنا الداخلي والتعبير عن الذات».

وأضاف: «لقد أرسى هذا المؤتمر الأساس لهذه التطلعات، ومن مسؤوليتنا الجماعية الآن أن نبني عليه. يجب أن تمتد أحلامنا في قطاع الفنون إلى ما هو أبعد من حدود القاعة هذه، بحيث يتردد صداها في المعارض والاستديوهات والمساحات العامة».

وأمل أن يتردد صدى هذا المؤتمر في مجالات التميز الفني لسنوات قادمة، معربا عن تطلعاته لما يحمله هذا المؤتمر من آفاق جديدة في المستقبل القريب.

12 ألف زائر

من جهتها، قالت مسؤول التسويق والعلاقات العامة والتعليم في مركز عبدالله السالم الثقافي هديل الحمود ان نجاح مؤتمر الطباعة الإبداعية ثمرة التعاون الثمين والمشترك بين كل من مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وآرت استديو كويت، وقد استقطب عددا كبيرا من رواد الفن وهواته في الكويت ولاقى استحسانا كبيرا من قبل الزوار.

ولفتت الى انه شاركت في المؤتمر مجموعة مميزة من الفنانين الكويتيين والعالميين، والذين أقاموا العديد من ورش العمل والمحاضرات الفنية القيمة بمشاركة أكثر من 340 فنانا وهاويا، كما استقطب المؤتمر 19 رحلة مدرسية وأكثر من 12 ألف زائر في هذه الفترة.

وقالت ان هذا النوع من التعاون المشترك أحد أهم أهداف المركز الرئيسية وهي أن يكون منصة دائمة تحتضن المواهب الفنية وتدعم الإبداعات العلمية والثقافية والتاريخية.

فن حديث ومتاح للجميع ومن السهل تسويقه وبيعه

أهمية وجود مركز دائم ومتخصص للطباعة وفن الحفر

قالت الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي إن المؤتمر حدث فني كبير وفريد من نوعه، إذ إن فن الطباعة حديث ومتاح للجميع ومن السهل تسويقه وبيعه، ويمكن لأي شخص ان يقتني هذه الأعمال.

وشددت على أهمية أن يكون للفنانين مركز دائم ومتخصص للطباعة وفن الحفر، لافتة إلى أن هناك 4 حفارين فقط في الكويت بينما هو فن عالمي موجود في متاحف العالم من أعمال فنانين عالميين في الحفر تباع بمزادات عالية جدا.

مبدعون أجانب: فرصة لتبادل الخبرات وإظهار المواهب

حرصت الجهات المنظمة للمؤتمر على مشاركة فنانين متخصصين في هذا المجال لنقل خبراتهم للفنانين الكويتيين، حيث حضر جلسات المؤتمر وورشه 3 فنانين مبدعين ساهموا في إثراء ورش المؤتمر والمعرض المصاحب له.

وقد أكد احد الفنانين المشاركين من الولايات المتحدة الأميركية وصاحب إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنون د.توماس بوسكت أن هذا الفن له تاريخ طويل في الكويت، واليوم اتم إعادة إحيائه عبر هذه البرامج التي تهدف الى التواصل مع الشباب والصغار والكبار لإخراج الطباعة الابداعية بأبهى صورها، إذ ان هذا الفن متنوع ويمكن ان يشارك فيه فئات مختلفة من الموهوبين. وأعرب عن سعادته بهذا المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، والذي تم بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وقادته وشاركت فيه جهات متخصصة بالفنون والثقافة. وأمل أن يعيد هذه التجربة في الكويت، حيث لمس حبا وشغفا بالفنون من أبنائها سواء كانوا فنانين أو هواة، لافتا الى أهمية التواصل والتحاور في مجال الفنون لمزيد من الخبرات.

بدوره، أكد بروفيسور غابريال فيلد عضو هيئة التدريس في جامعة رود ايلاند أهمية تنويع التجارب في مجال الفنون، لافتا الى ان المؤتمر شكل فرصة للقاء فنانين وتبادل الخبرات وإظهار المواهب التي تحتاج الى وسيلة للإضاءة عليها.

وتحدث عن حجم الجهد والعمل المبذول في هذه الأعمال الفنية، لافتا إلى أن الطباعة الابداعية من أبرز الفنون الجميلة التي لها حيز واسع من الاهتمام بين الفنانين من مختلف الأجيال.

من جهتها، أثنت كالي غلانسي وهي متخصصة من الولايات المتحدة الأميركية على الجهود المبذولة في الكويت لتطوير الفنون، لافتة الى أن المؤتمر شكل فرصة كبيرة للفنانين من مختلف الخلفيات للمشاركة في هذا الإبداع والتميز.

أول طابعة في الكويت في المرسم الحر

تحدثت مسؤولة المرسم الحر في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سارة خلف عن أهمية المؤتمر، معتبرة انه فرصة للفنانين للالتقاء والمشاركة وتبادل الخبرات، وخاصة في ظل وجود فنانين عالميين.

وقالت ان هذا الفن الراقي موجود في الكويت منذ مدة، لافتة إلى أن أول طابعة وجدت في الكويت في المرسم الحر للفنانة سعاد العيسى التي تعتبر من أوليات المتفرغات في البلاد للفن التشكيلي منذ بداية السبعينيات، حيث طلبت من دائرة المعارف وقتها استجلاب هذه الطابعة وكانت تمارس هذا الفن في المرسم الحر من خلالها.

وأملت خلف ان تتكرر التجربة لكي يستمر هذا الفن بالازدهار والتطور، لافتة الى أهمية المشاركة في الأحداث الفنية التي تساهم في تطوير وتنمية الثقافة بين الشعوب.

فنانون مشاركون في المؤتمر:يفتح أبواباً متعددة للإبداع

تحدث عدد من الفنانين المشاركين في المؤتمر والمعرض المصاحب للحفل الختامي، حيث عبرت الفنانة الكويتية فاطمة سالم عن أهمية المشاركة في المؤتمر الخاص بالطباعة الابداعية كونه من الأحداث الفنية النادرة، وهو يحصل للمرة الأولى. ولفتت الى أن الورش التي تم تقديمها تفتح أبوابا كثيرة ومتعددة للإبداع إذ يمكن ممارستها من قبل خلفيات فنية مختلفة.

وأعربت عن أملها أن تتكرر هذه التجربة لأنها تفتح المجال أمام التعرف على فنون جديدة يمكن مزاولتها في مجال الرسم والطباعة.

أما الفنانة أمينة الأنصاري فلفتت الى أن هذه المؤتمرات تساعد الفنان على الإبداع وإظهار ما لديه من قدرات ومواهب وتساعده على التعبير عن النفس، وهو فرصة للعمل مع فنانين أجانب، وأيضا فنانين كويتيين مبدعين.

وأشارت إلى ان حماسها للمشاركة في المعرض وفعاليات المؤتمر ساعدها على تصميم 15 قطعة فنية خلال مدة قصيرة جدا، متمنية ان يكون هناك استديوهات فنية مختصة تضم الفنانين وأعمالهم في الكويت.