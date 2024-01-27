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الأوقاف افتتحت المخيم الربيعي للمتعافين من الإدمان

1/27/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
قال مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالتعاون «الصحة» و«الشؤون» افتتحت المخيم الربيعي للمتعافين من الإدمان في منطقة الصليبية بجوار هيئة الشباب.
حضر حفل الافتتاح ممثل وزارة الشؤون مدير الانشطة العامة والاعلام خالد القحطاني، ود.حسين الشطي ممثل مركز علاج الإدمان في وزارة الصحة ومن جمعية بشائر الخير خالد البسام.
وبين العجمي ان المخيم يضم العديد من المحاضرات واللقاءات النفسية والاجتماعية، ناهيك عن ورش العمل المتنوعة وتقديم الدعم النفسي لنزلاء منزل منتصف الطريق والمتعافين من الادمان، وذلك بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع مرة أخرى لاستكمال طريق التعافي بصورة صحيحة.
وذكر ان «الاوقاف» حريصة منذ سنوات طويلة على إقامة هذه الفعاليات التي من شأنها إعادة دمج هذه الشريحة وفق خطتها الاستراتيجية التي تدعو الى التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع للاهتمام بهذه الشريحة وتمكينها للتعافي من آفة المخدرات.

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