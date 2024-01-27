التجارة ضبط مواد غذائية ومعسل منتهي الصلاحية في الشويخ الصناعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
في اطار الجهـــود المستمرة لتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة الأفراد قامــت وزارة التجـــارة والصناعة بضبط إحدى شركات المواد الغذائية في منطقة الشويخ الصناعية لقيامها بتخزين مواد غذائية ومعسل منتهي الصلاحية، حيث تقوم بتمديد فترة صلاحيتها ومن ثم بيعها للمطاعم والمقاهي مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.
وعلى الفوز قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق الشركة وجار استكمــال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على سلامــة جمهــور المستهلكين.
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