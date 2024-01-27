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التجارة ضبط مواد غذائية ومعسل منتهي الصلاحية في الشويخ الصناعية

1/27/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
في اطار الجهـــود المستمرة لتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة الأفراد قامــت وزارة التجـــارة والصناعة بضبط إحدى شركات المواد الغذائية في منطقة الشويخ الصناعية لقيامها بتخزين مواد غذائية ومعسل منتهي الصلاحية، حيث تقوم بتمديد فترة صلاحيتها ومن ثم بيعها للمطاعم والمقاهي مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.
وعلى الفوز قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق الشركة وجار استكمــال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على سلامــة جمهــور المستهلكين.

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