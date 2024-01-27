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سفير فيتنام ألف سائح كويتي زاروا بلادنا العام الماضي

1/27/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد سفير فيتنام لدى الكويت نغو توان ثانج أن عام 2023 كان مميزا بالنسبة لأعداد السياح في بلاده بشكل عام وخاصة بعد تسهيل إجراءات السفر ومنح التأشيرة «أونلاين» لافتا إلى أن عدد الكويتيين منهم وصل الى نحو 1000 سائح العام الماضي، كاشفا عن وجود مناقشات مع الخطوط الجوية الكويتية لتنظيم رحلات لفيتنام عبر بانكوك حاليا متوقعا البدء فيها خلال مارس المقبل.
وقال ثانج في تصريح للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بفندق شاطئ الكوت للاحتفال بالعام القمري الجديد واعتراف الأمم المتحدة بهذا اليوم كعطلة، بحضور أبناء الجالية الفيتنامية والسفراء وممثلي الأمم المتحدة وعدد من المواطنين، إن عدد الفيتناميين في الكويت يتراوح بين 300 و400 فيتنامي يعملون في قطاعات البترول والغاز ومشاريع بناء مطار الكويت، بالإضافة الى عدد من مضيفات الطيران يعملن في الخطوط الجوية الكويتية واللاتي ارتفعت أعدادهن مؤخرا، وبعض الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية في جامعة الكويت.
وذكر أن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات «نغي سون» أحد أكبر الاستثمارات الكويتية في فيتنام تمكنت من دفع قسط قرضها للممولين قبل شهرين، لافتا إلى ان أعمالها تسير بشكل جيد جدا حاليا للوفاء بمتطلباتها، موضحا ان المصفاة توقفت خلال أكتوبر الماضي لمدة 40 يوما من أجل الصيانة الدورية الأولى لها بعد 5 سنوات عمل. ولفت إلى وجود تعاون ثقافي جيد مع الكويت حيث قدمت منحا دراسية لفيتنام للدراسة باللغة العربية لمدة عام وهذا أمر جيد ويسهم في تقوية العلاقات الثقافية بين شعبي البلدين.

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