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109 مساجد شهدت إقامة صلاة الاستسقاء

1/27/2024 2:40:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أدى جموع المصلين من المواطنين والمقيمين بالبلاد صلاة الاستسقاء بـ 109 مساجد في مختلف مناطق البلاد صباح أمس السبت، وذلك اتباعا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت تعميما لكل أئمتها لإقامة صلاة الاستسقاء في تمام الساعة 10:30 صباحا.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي في تعميم وجهه إلى مديري إدارات المساجد بالمحافظات، أنه «عملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الموافق 15 رجب 1445هـ - 2024/1/27م الساعة 10:30 صباحا، في المساجد المحددة لكل محافظة مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».

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