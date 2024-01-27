رئيس الوزراء توفير ما يلزم للجيش والداخلية

MENAFN - Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش من أداء أمانة الدفاع عن البلاد على أكمل وجه. وقال سموه - خلال زيارة تفقدية لمقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش شمال البلاد - إن «الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة (الله، الوطن، الأمير)، وهو ما يجسد قيم الولاء والفداء لهذه الأرضالطيبة».

وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش: «إن هذه أمانة تحملونها للجيل الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد». واستمع سمو الشيخ د.محمد الصباح خلال الزيارة، التي رافقه فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، إلى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المنوطة بها، كما اطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد.

هذا، وزار سمو الشيخ د. محمد الصباح منفذ العبدلي، حيث أكد أهمية الدور الكبير لرجال الداخلية والجهود المقدرة في حفظ أمن البلاد، معربا عن ثقته بهم، مشددا سموه على حرص الحكومة على تعزيز إمكانيات «الداخلية» لتمكين منتسبيها من أداء واجبهم على أكمل وجه.

وفيما يلي التفاصيل :





سموه نقل تحيات صاحب السمو لجميع منتسبي الجيش والداخلية واستمع إلى إيجاز عن واجبات القوة والمهام المختلفة المنوطة بها

رئيس الوزراء تفقّد قوة واجب مبارك ومنفذ العبدلي: توفير كل ما يلزم لتمكين الجيش و«الداخلية» من أداء واجبهم على أكمل وجه

قام سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد.

ورافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف. واستمع سموه إلى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المنوطة بها، واطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع منتسبي الجيش الكويتي.

وقال سموه إن «الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة (الله، الوطن، الأمير) وهو ما يجسد قيم الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة والشعب الكريم».

وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش الكويتي: إن هذه أمانة تحملونها للجيل الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد، مؤكدا سموه استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش الكويتي من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه.

من جانب آخر، قام سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى منفذ العبدلي.

رافق سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.

واستمع سموه إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وآلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي وزارة الداخلية.

وأكد سموه أهمية الدور الكبير لرجال الداخلية والجهود المقدرة في حفظ أمن البلاد، معربا عن ثقته بهم للوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام ربهم وأميرهم وشعبهم من خلال «قسم الفخر والشرف (الله، الوطن، الأمير)، وهو القسم الذي نتخذه جميعا منهاجا لنا»، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية لتمكين منتسبيها من أداء واجبهم على أكمل وجه.

..وهنّأ رئيسة الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وحاكم عام أستراليا بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

كما بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.