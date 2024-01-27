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مقتل تسعة باكستانيين على يد مسلحين مجهولين في إيران

1/27/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 27 - 1 (كونا) -- أعلن سفير باكستان لدى إيران محمد تيبو اليوم السبت مقتل تسعة باكستانيين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مسلحين مجهولين في مدينة (سارافان) جنوب شرق إيران.
وأعرب تيبو في بيان عن صدمته الشديدة من "القتل المروع لتسعة باكستانيين في (سارافان)" مؤكدا تقديم السفارة الدعم الكامل لأسر الضحايا.
وأضاف أن السفارة أرسلت أحد أفراد بعثتها الدبلوماسية إلى موقع الحادث والمستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج داعيا إيران إلى "التعاون الكامل في هذه القضية".
ويأتي الحادث بعد عودة سفيري باكستان وإيران أمس الجمعة إلى سفارتي بلديهما بعد أيام من تصاعد التوتر الحاد في العلاقات بين الجارتين بسبب القصف الإيراني داخل الأراضي الباكستانية.
كما نفذت باكستان سلسلة من الضربات العسكرية داخل الحدود الإيرانية غداة القصف الإيراني داخل أراضيها. (النهاية)

س ب ك / أ م س



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