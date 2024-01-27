مقتل تسعة باكستانيين على يد مسلحين مجهولين في إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 27 - 1 (كونا) -- أعلن سفير باكستان لدى إيران محمد تيبو اليوم السبت مقتل تسعة باكستانيين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مسلحين مجهولين في مدينة (سارافان) جنوب شرق إيران.
وأعرب تيبو في بيان عن صدمته الشديدة من "القتل المروع لتسعة باكستانيين في (سارافان)" مؤكدا تقديم السفارة الدعم الكامل لأسر الضحايا.
وأضاف أن السفارة أرسلت أحد أفراد بعثتها الدبلوماسية إلى موقع الحادث والمستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج داعيا إيران إلى "التعاون الكامل في هذه القضية".
ويأتي الحادث بعد عودة سفيري باكستان وإيران أمس الجمعة إلى سفارتي بلديهما بعد أيام من تصاعد التوتر الحاد في العلاقات بين الجارتين بسبب القصف الإيراني داخل الأراضي الباكستانية.
كما نفذت باكستان سلسلة من الضربات العسكرية داخل الحدود الإيرانية غداة القصف الإيراني داخل أراضيها. (النهاية)
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