وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤكدان أهمية احترام قواعد القانون الدولي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 1 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وألمانيا انالينا بيربوك اليوم السبت أهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لجميع أنحاء قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء مشترك جمع الوزيرين في العاصمة الأردنية عمان أكدا خلاله أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
ووفق البيان أكد الوزير الصفدي أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فورا وهو السبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان بالاضافة إلى إدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع.
وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي التدابير الإجرائية الفورية التي أقرتها محكمة العدل الدولية أمس والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين.
كما نقل البيان تأكيد وزيرة الخارجية الالمانية موقف بلادها الرافض لتهجير الفلسطينيين مشيرة إلى أنه "لن يتمكن الكيان الإسرائيلي المحتل والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في سلام إلا إذا كان أمن أحدهما جزءا لا يتجزأ من أمن الآخر".
وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا -وهم موجودون الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى- ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه مؤكدة "الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية للوصول لاحقا إلى وقف إطلاق نار مستدام حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية".
وذكرت أن محكمة العدل الدولية حثت حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل على أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها. (النهاية)
ع م ن / ن س ع
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