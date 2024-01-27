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وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤكدان أهمية احترام قواعد القانون الدولي في غزة

1/27/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 1 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وألمانيا انالينا بيربوك اليوم السبت أهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لجميع أنحاء قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء مشترك جمع الوزيرين في العاصمة الأردنية عمان أكدا خلاله أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
ووفق البيان أكد الوزير الصفدي أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فورا وهو السبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان بالاضافة إلى إدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع.
وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي التدابير الإجرائية الفورية التي أقرتها محكمة العدل الدولية أمس والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين.
كما نقل البيان تأكيد وزيرة الخارجية الالمانية موقف بلادها الرافض لتهجير الفلسطينيين مشيرة إلى أنه "لن يتمكن الكيان الإسرائيلي المحتل والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في سلام إلا إذا كان أمن أحدهما جزءا لا يتجزأ من أمن الآخر".
وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا -وهم موجودون الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى- ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه مؤكدة "الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية للوصول لاحقا إلى وقف إطلاق نار مستدام حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية".
وذكرت أن محكمة العدل الدولية حثت حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل على أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها. (النهاية)

ع م ن / ن س ع



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