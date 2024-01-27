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رئيس المجلس الرئاسي اليمني: ندعم المنظمات الإنسانية الدولية ضد إجراءات الحوثي

1/27/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 27 - 1 (كونا) -- أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اليوم السبت دعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية الكامل لمجتمع العمل الإنساني ضد إجراءات ميليشيات الحوثي المتمثلة بطرد موظفي الوكالات الإغاثية من الجنسيتين الأمريكية والبريطانية العاملة في صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال استقبال العليمي لمساعدة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سونالي كردي والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لبحث المستجدات الوطنية والاقليمية والدعم الدولي المطلوب للاقتصاد اليمني وفرص استئناف العملية السياسية في ضوء تصعيد ميليشيات الحوثية على مختلف المستويات.
وقال العليمي إن الحكومة اليمنية ستواصل تقديم جميع التسهيلات للعمل الانساني من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وجدد التزام الشرعية اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل ودعم جهود المبعوث الأممي لإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي.
وأشاد بالجهود الانسانية والانمائية الأمريكية معربا عن تطلع اليمن لزيادة هذا الدعم والتوظيف الأمثل له في التخفيف من الأوضاع المعيشية للشعب اليمني وإعادة بناء مؤسساته الشرعية. (النهاية)
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