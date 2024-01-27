رئيس المجلس الرئاسي اليمني: ندعم المنظمات الإنسانية الدولية ضد إجراءات الحوثي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 27 - 1 (كونا) -- أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اليوم السبت دعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية الكامل لمجتمع العمل الإنساني ضد إجراءات ميليشيات الحوثي المتمثلة بطرد موظفي الوكالات الإغاثية من الجنسيتين الأمريكية والبريطانية العاملة في صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال استقبال العليمي لمساعدة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سونالي كردي والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لبحث المستجدات الوطنية والاقليمية والدعم الدولي المطلوب للاقتصاد اليمني وفرص استئناف العملية السياسية في ضوء تصعيد ميليشيات الحوثية على مختلف المستويات.
وقال العليمي إن الحكومة اليمنية ستواصل تقديم جميع التسهيلات للعمل الانساني من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وجدد التزام الشرعية اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل ودعم جهود المبعوث الأممي لإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي.
وأشاد بالجهود الانسانية والانمائية الأمريكية معربا عن تطلع اليمن لزيادة هذا الدعم والتوظيف الأمثل له في التخفيف من الأوضاع المعيشية للشعب اليمني وإعادة بناء مؤسساته الشرعية. (النهاية)
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