الدوري الإسباني: ريال مدريد يهزم لاس بالماس بهدفين لهدف ويحتل الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 1 (كونا) -- احتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما فاز على لاس بالماس بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 22 من المسابقة.
وتقدم لاس بالماس بهدف سجله خابيير مونيوث في الدقيقة 53 لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور أدرك التعادل في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب غران كناريا.
وفي الدقيقة 84 أضاف تشواميني الهدف الثاني للضيوف الذين حصدوا النقاط الثلاث ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطتين أمام الوصيف جيرونا فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل فياريال ضيفا على برشلونة الثالث في الترتيب الليلة بينما يزور الوصيف جيرونا فريق سيلتا ويستضيف أتلتيكو مدريد الرابع فريق فالنسيا غدا الأحد. (النهاية)
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