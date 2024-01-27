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الدوري الإسباني: ريال مدريد يهزم لاس بالماس بهدفين لهدف ويحتل الصدارة

1/27/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 1 (كونا) -- احتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما فاز على لاس بالماس بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 22 من المسابقة.
وتقدم لاس بالماس بهدف سجله خابيير مونيوث في الدقيقة 53 لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور أدرك التعادل في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب غران كناريا.
وفي الدقيقة 84 أضاف تشواميني الهدف الثاني للضيوف الذين حصدوا النقاط الثلاث ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطتين أمام الوصيف جيرونا فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يحل فياريال ضيفا على برشلونة الثالث في الترتيب الليلة بينما يزور الوصيف جيرونا فريق سيلتا ويستضيف أتلتيكو مدريد الرابع فريق فالنسيا غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د /ه س ص



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