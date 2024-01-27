قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل خطوة تاريخية غير مسبوقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير) الكويت - 27 - 1 (كونا) -- سطرت محكمة العدل الدولية في قرار مطالبتها الكيان الاسرائيلي المحتل بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة أو التحريض المباشر ضد الشعب الفلسطيني" خطوة مستحقة وغير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية قوبلت بدعم كويتي وعالمي واسع.
وصوتت محكمة العدل الدولية أمس بأغلبية كبيرة من أعضائها الـ17 باتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا في دعواها ضد الكيان الاسرائيلي المحتل بأن يتخذ كل الإجراءات التي في وسعه لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أقرت المحكمة حق الفلسطينيين بالحماية من أعمال الإبادة مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على الكيان الإسرائيلي المحتل وجاء القرار أيضا بموقف قوي وواضح برفض طلب على الكيان الإسرائيلي المحتل رد دعوى جنوب أفريقيا.
وحظي القرار بتأييد وإشادة عربية وإسلامية وعالمية لا سيما إلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن يضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري ورفع تقرير إلى المحكمة في غضون شهر بشأن التدابير المؤقتة حتى تتأكد من أنه لا يرتكب الانتهاكات المذكورة.
وفي هذا الشأن أجمع عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والدبلوماسية على أهمية القرار في وقف العدوان الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني وإطلاق رسالة قضائية وحقوقية عالمية تضع الكيان الإسرائيلي المحتل أمام بشاعة ممارساته واتباعه سياسة القتل والإبادة الجماعية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكدوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن قرار (العدل الدولية) يمثل موقفا ينبغي للدول المحبة للسلام والمؤيدة للأمن والسلم الدوليين البناء عليه والمضي قدما في دعم الحق الفلسطيني مجمعين على تقدير الخطوة التي قامت بها جنوب أفريقيا برفع دعوى أمام المحكمة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.
من جهته أعرب سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب عن "جزيل الشكر الامتنان" إلى جمهورية جنوب أفريقيا لـ"شجاعتها في اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة التي مثلت تضامنا فعليا مع فلسطين وشعبها" كما توجه بـ"الشكر والتقدير للملايين من شعوب العالم التي لم تتوقف عن التظاهر من أجل وقف هذه الحرب المجنونة على شعبنا في قطاع غزة وعموم دولة فلسطين المحتلة".
وقال طهبوب إن قرار محكمة العدل الدولية "التاريخي" يرفع عن الكيان الإسرائيلي المحتل الحصانة التي منحت له زورا طوال السنوات الـ75 الماضية.
وأوضح أن قبول المحكمة دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية رسالة واضحة لهذا الكيان ومن يدعمه أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع من دون استثناء كما يضع حدا لإفلات هذا الكيان بجرائمه من دون عقاب والتي تمثلت في عقود من الاحتلال والاضطهاد والفصل العنصري.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط الفوري على الكيان الإسرائيلي المحتل لوقف عدوانه ووقف جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2720 الداعي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق" مطالبا بعودة المهجرين إلى بيوتهم وأن تتوقف الدول التي تزود الكيان الإسرائيلي المحتل بالسلاح عن هذا العمل فورا لتجنب أن تصبح طرفا في القضية أمام العدالة الدولية.
وشدد السفير طهبوب على أن نضال الشعب الفلسطيني هو من أجل الإنسانية جمعاء ويجب ألا يفشل.
من جهته قال أستاذ القانون الجنائي الدولي الدكتور محمد بوزبر إن القرار يهدف أولا لتذكير أطراف الاتفاقية بالتزاماتهم القانونية تجاه الاتفاقية من خلال فرض بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب أفريقيا على الأقل للحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها وتفرضها الاتفاقية وأهمها حق الفلسطينيين في غزة بالحماية من الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنساني.
وأضاف أن المحكمة أكدت اختصاصها الولائي على الدعوى برفضها طلب الكيان الإسرائيلي المحتل رد الدعوى والتأكيد على أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأكد بوزبر أن "القرار يعد فريدا من نوعه تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل ويمثل إدانة نسبية كما يحقق تقدما محرزا في مجال إثبات انتهاكاته المرتكبة ضد سكان غزة وقد يفتح مجال التحقيق مستقبلا في انتهاكاته لمضامين اتفاقية الإبادة الجماعية".
بدوره قال استاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار ان اهمية حكم محكمة العدل الدولية ليس بمعناه القانوني بل في من قام بتلك الدعوى القضائية حيث جاءت من دولة كانت تاريخيا تتشارك مع الكيان الإسرائيلي المحتل في نظام التمييز العنصري (الابارتايد).
وأكد النجار أن صدور مثل هذا الحكم يعد بداية الطريق "وهو حكم تمهيدي وسيظل مدة طويلة يبحث عنصرية الكيان الإسرائيلي المحتل وما نراه اليوم درجة من درجات الانهيار لمفهوم العنصرية لهذا الكيان".
وبين أن الحكم ملزم من حيث الشكل القانوني لكن إلزام الكيان الإسرائيلي المحتل يحتاج قوة لتطبيقة مستذكرا حالة دولة الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم عندما التقى الحق مع القوة حيث صدرت قرارات من مجلس الامن لم تصدر لاي دولة اخرى وتم تطبيقها.
وأشار الى ان محكمة العدل الدولية هي واحدة من العناصر المهمة جدا في تقويض النظام العنصري للكيان الإسرائيلي المحتل ومرحلة من المراحل خاصة بعد ان تم وصف هذا الكيان بنظام (التمييز العنصري) من قبل العديد من المنظمات الحقوقية بالعالم مثل العفو الدولية و(هيومن رايس ووتش).
كما أوضح ان تلك الاوصاف تزعج الكيان الإسرائيلي المحتل "وسنرى مع الوقت تداعياته وسنراهم يحضرون ليدافعوا عن أنفسهم فيما سيأتي من ايام امام محكمة العدل الدولية".
وأكد أن العديد من الدول تستعد حاليا لرفع دعاوى ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ما يتعلق بالابادة الجماعية في غزة.
وأشار الى أن الكيان الإسرائيلي المحتل وعلى مدى سنوات طويلة كان يتحدث عن الابادة النازية لليهود (الهولوكوست) "والان هو من يقوم بذات الفعل في غزة".
وكانت جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى رحبت على لسان وزيري الخارجية ناليدي باندور والعدل رونالد لامولا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على الكيان الاسرائيلي المحتل ووصفا الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
وقال الوزيران إن جنوب أفريقيا فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وأضافا "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي" وأن القرار جاء ليؤكد أنه لا توجد دولة فوق القانون داعيا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بما في ذلك الكيان الإسرائيلي المحتل.
ومن جانبه اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن قرار (العدل الدولية) جاء ليؤكد الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد البديوي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته بمسؤولياته لضمان امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل لقرار المحكمة.
وأكد ضرورة الوقف الفوري لهجمات الالة العسكرية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
كما أن دولة الكويت لم تتأخر في تأكيد موقفها الثابت والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض العدوان الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي المحتل إذ أصدرت وزارة الخارجية بيانا رحب بالقرار المشار إليه ومطالبته الكيان الإسرائيلي المحتل باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أثنت الكويت على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن قرار المحكمة ورغم عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة المعلنة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى أن القرار جاء ليؤكد أهمية وضرورة امتثال الكيان الاسرائيلي المحتل لبنوده واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بدء العدوان على غزة بإرغام الكيان الإسرائيلي المحتل على وقف العدوان.
كما جددت دولة الكويت مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفا من السكان معظمهم من النساء والأطفال.
ودعت مجددا إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.(النهاية) ن م ع / ع ع / ع ج ر
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