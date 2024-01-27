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قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل خطوة تاريخية غير مسبوقة

1/27/2024 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير) الكويت - 27 - 1 (كونا) -- سطرت محكمة العدل الدولية في قرار مطالبتها الكيان الاسرائيلي المحتل بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة أو التحريض المباشر ضد الشعب الفلسطيني" خطوة مستحقة وغير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية قوبلت بدعم كويتي وعالمي واسع.
وصوتت محكمة العدل الدولية أمس بأغلبية كبيرة من أعضائها الـ17 باتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا في دعواها ضد الكيان الاسرائيلي المحتل بأن يتخذ كل الإجراءات التي في وسعه لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أقرت المحكمة حق الفلسطينيين بالحماية من أعمال الإبادة مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على الكيان الإسرائيلي المحتل وجاء القرار أيضا بموقف قوي وواضح برفض طلب على الكيان الإسرائيلي المحتل رد دعوى جنوب أفريقيا.
وحظي القرار بتأييد وإشادة عربية وإسلامية وعالمية لا سيما إلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن يضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري ورفع تقرير إلى المحكمة في غضون شهر بشأن التدابير المؤقتة حتى تتأكد من أنه لا يرتكب الانتهاكات المذكورة.
وفي هذا الشأن أجمع عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والدبلوماسية على أهمية القرار في وقف العدوان الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني وإطلاق رسالة قضائية وحقوقية عالمية تضع الكيان الإسرائيلي المحتل أمام بشاعة ممارساته واتباعه سياسة القتل والإبادة الجماعية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكدوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن قرار (العدل الدولية) يمثل موقفا ينبغي للدول المحبة للسلام والمؤيدة للأمن والسلم الدوليين البناء عليه والمضي قدما في دعم الحق الفلسطيني مجمعين على تقدير الخطوة التي قامت بها جنوب أفريقيا برفع دعوى أمام المحكمة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.
من جهته أعرب سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب عن "جزيل الشكر الامتنان" إلى جمهورية جنوب أفريقيا لـ"شجاعتها في اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة التي مثلت تضامنا فعليا مع فلسطين وشعبها" كما توجه بـ"الشكر والتقدير للملايين من شعوب العالم التي لم تتوقف عن التظاهر من أجل وقف هذه الحرب المجنونة على شعبنا في قطاع غزة وعموم دولة فلسطين المحتلة".
وقال طهبوب إن قرار محكمة العدل الدولية "التاريخي" يرفع عن الكيان الإسرائيلي المحتل الحصانة التي منحت له زورا طوال السنوات الـ75 الماضية.
وأوضح أن قبول المحكمة دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية رسالة واضحة لهذا الكيان ومن يدعمه أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع من دون استثناء كما يضع حدا لإفلات هذا الكيان بجرائمه من دون عقاب والتي تمثلت في عقود من الاحتلال والاضطهاد والفصل العنصري.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط الفوري على الكيان الإسرائيلي المحتل لوقف عدوانه ووقف جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2720 الداعي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق" مطالبا بعودة المهجرين إلى بيوتهم وأن تتوقف الدول التي تزود الكيان الإسرائيلي المحتل بالسلاح عن هذا العمل فورا لتجنب أن تصبح طرفا في القضية أمام العدالة الدولية.
وشدد السفير طهبوب على أن نضال الشعب الفلسطيني هو من أجل الإنسانية جمعاء ويجب ألا يفشل.
من جهته قال أستاذ القانون الجنائي الدولي الدكتور محمد بوزبر إن القرار يهدف أولا لتذكير أطراف الاتفاقية بالتزاماتهم القانونية تجاه الاتفاقية من خلال فرض بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب أفريقيا على الأقل للحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها وتفرضها الاتفاقية وأهمها حق الفلسطينيين في غزة بالحماية من الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنساني.
وأضاف أن المحكمة أكدت اختصاصها الولائي على الدعوى برفضها طلب الكيان الإسرائيلي المحتل رد الدعوى والتأكيد على أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأكد بوزبر أن "القرار يعد فريدا من نوعه تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل ويمثل إدانة نسبية كما يحقق تقدما محرزا في مجال إثبات انتهاكاته المرتكبة ضد سكان غزة وقد يفتح مجال التحقيق مستقبلا في انتهاكاته لمضامين اتفاقية الإبادة الجماعية".
بدوره قال استاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار ان اهمية حكم محكمة العدل الدولية ليس بمعناه القانوني بل في من قام بتلك الدعوى القضائية حيث جاءت من دولة كانت تاريخيا تتشارك مع الكيان الإسرائيلي المحتل في نظام التمييز العنصري (الابارتايد).
وأكد النجار أن صدور مثل هذا الحكم يعد بداية الطريق "وهو حكم تمهيدي وسيظل مدة طويلة يبحث عنصرية الكيان الإسرائيلي المحتل وما نراه اليوم درجة من درجات الانهيار لمفهوم العنصرية لهذا الكيان".
وبين أن الحكم ملزم من حيث الشكل القانوني لكن إلزام الكيان الإسرائيلي المحتل يحتاج قوة لتطبيقة مستذكرا حالة دولة الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم عندما التقى الحق مع القوة حيث صدرت قرارات من مجلس الامن لم تصدر لاي دولة اخرى وتم تطبيقها.
وأشار الى ان محكمة العدل الدولية هي واحدة من العناصر المهمة جدا في تقويض النظام العنصري للكيان الإسرائيلي المحتل ومرحلة من المراحل خاصة بعد ان تم وصف هذا الكيان بنظام (التمييز العنصري) من قبل العديد من المنظمات الحقوقية بالعالم مثل العفو الدولية و(هيومن رايس ووتش).
كما أوضح ان تلك الاوصاف تزعج الكيان الإسرائيلي المحتل "وسنرى مع الوقت تداعياته وسنراهم يحضرون ليدافعوا عن أنفسهم فيما سيأتي من ايام امام محكمة العدل الدولية".
وأكد أن العديد من الدول تستعد حاليا لرفع دعاوى ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في ما يتعلق بالابادة الجماعية في غزة.
وأشار الى أن الكيان الإسرائيلي المحتل وعلى مدى سنوات طويلة كان يتحدث عن الابادة النازية لليهود (الهولوكوست) "والان هو من يقوم بذات الفعل في غزة".
وكانت جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى رحبت على لسان وزيري الخارجية ناليدي باندور والعدل رونالد لامولا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على الكيان الاسرائيلي المحتل ووصفا الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
وقال الوزيران إن جنوب أفريقيا فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وأضافا "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي" وأن القرار جاء ليؤكد أنه لا توجد دولة فوق القانون داعيا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بما في ذلك الكيان الإسرائيلي المحتل.
ومن جانبه اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن قرار (العدل الدولية) جاء ليؤكد الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد البديوي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته بمسؤولياته لضمان امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل لقرار المحكمة.
وأكد ضرورة الوقف الفوري لهجمات الالة العسكرية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
كما أن دولة الكويت لم تتأخر في تأكيد موقفها الثابت والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض العدوان الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي المحتل إذ أصدرت وزارة الخارجية بيانا رحب بالقرار المشار إليه ومطالبته الكيان الإسرائيلي المحتل باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أثنت الكويت على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن قرار المحكمة ورغم عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة المعلنة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى أن القرار جاء ليؤكد أهمية وضرورة امتثال الكيان الاسرائيلي المحتل لبنوده واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بدء العدوان على غزة بإرغام الكيان الإسرائيلي المحتل على وقف العدوان.
كما جددت دولة الكويت مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفا من السكان معظمهم من النساء والأطفال.
ودعت مجددا إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.(النهاية) ن م ع / ع ع / ع ج ر

MENAFN27012024000071011013ID1107775811

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