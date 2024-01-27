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منتخب مصر لكرة اليد يتوج بكأس أمم إفريقيا ويتأهل لأولمبياد باريس

1/27/2024 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - (كونا) -- توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (رجال) للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم السبت داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة.
وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 17-10. وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر تقدمه لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة 29-21 وتأهلها مباشرة لدورة الالعاب الأولمبية "باريس 2024".
وحضر المباراة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ولفيف من الشخصيات الرياضية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري ونظيره الجزائري "الوصيف" والتونسي "صاحب المركز الثالث " والرأس الاخضر "صاحب المركز الرابع" وغينيا "صاحب المركز الخامس" تأهلوا لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.
واستضافت مصر البطولة خلال الفترة من 17 حتى 27 من يناير الجاري داخل مجمع الصالات في استاد القاهرة. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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