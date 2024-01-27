منتخب مصر لكرة اليد يتوج بكأس أمم إفريقيا ويتأهل لأولمبياد باريس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - (كونا) -- توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (رجال) للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم السبت داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة.
وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 17-10. وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر تقدمه لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة 29-21 وتأهلها مباشرة لدورة الالعاب الأولمبية "باريس 2024".
وحضر المباراة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ولفيف من الشخصيات الرياضية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري ونظيره الجزائري "الوصيف" والتونسي "صاحب المركز الثالث " والرأس الاخضر "صاحب المركز الرابع" وغينيا "صاحب المركز الخامس" تأهلوا لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.
واستضافت مصر البطولة خلال الفترة من 17 حتى 27 من يناير الجاري داخل مجمع الصالات في استاد القاهرة. (النهاية)
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