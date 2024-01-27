الهند: السيطرة على حريق السفينة (مارلين لواندا) بعد هجوم الحوثيين عليها في خليج عدن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 27 - 1 (كونا) -- أعلنت البحرية الهندية اليوم السبت أن قواتها تمكنت من إخماد الحريق المشتعل في ناقلة النفط (مارلين لواندا) التي تحمل علم ليبيريا بعد إصابتها في خليج عدن بصاروخ أطلقه الحوثيون.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية فيفيك مادهوال في بيان نشرته البحرية الهندية على حسابها الرسمي على منصة (إكس) إن فريقا لمكافحة الحرائق مكونا من 10 أشخاص تابع لمدمرة الصواريخ الهندية (اي ان اس فيساخاباتنام) الموجودة في خليج عدن صعدوا على متن الناقلة (مارلين لواندا) التي تضم طاقما من 22 هنديا وبنغلادشي في الساعات الأولى من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).
وأوضح المتحدث أن الفريق تمكن من إخماد النيران التي اندلعت في الناقلة بعد ست ساعات.
وأضاف أن المدمرة كانت قد استجابت لنداء استغاثة بعد الحريق الذي اندلع في صهريج شحن الناقلة التجارية أمس الجمعة.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لصالحه في البحر الأحمر. (النهاية) ا ت ك / م م ج
MENAFN27012024000071011013ID1107775809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.