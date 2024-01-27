Saturday, 27 January 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند: السيطرة على حريق السفينة (مارلين لواندا) بعد هجوم الحوثيين عليها في خليج عدن

1/27/2024 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 27 - 1 (كونا) -- أعلنت البحرية الهندية اليوم السبت أن قواتها تمكنت من إخماد الحريق المشتعل في ناقلة النفط (مارلين لواندا) التي تحمل علم ليبيريا بعد إصابتها في خليج عدن بصاروخ أطلقه الحوثيون.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية فيفيك مادهوال في بيان نشرته البحرية الهندية على حسابها الرسمي على منصة (إكس) إن فريقا لمكافحة الحرائق مكونا من 10 أشخاص تابع لمدمرة الصواريخ الهندية (اي ان اس فيساخاباتنام) الموجودة في خليج عدن صعدوا على متن الناقلة (مارلين لواندا) التي تضم طاقما من 22 هنديا وبنغلادشي في الساعات الأولى من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).
وأوضح المتحدث أن الفريق تمكن من إخماد النيران التي اندلعت في الناقلة بعد ست ساعات.
وأضاف أن المدمرة كانت قد استجابت لنداء استغاثة بعد الحريق الذي اندلع في صهريج شحن الناقلة التجارية أمس الجمعة.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لصالحه في البحر الأحمر. (النهاية) ا ت ك / م م ج

MENAFN27012024000071011013ID1107775809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث