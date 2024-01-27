وزير التربية يؤكد أهمية تفعيل الحوار المباشر مع المواطنين لتحسين أداء الوزارة وجودة العملية التعليمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 1 (كونا) -- أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أهمية تفعيل الحوار المباشر مع المواطنين وتعزيز التفاعل الإيجابي التزاما بالشفافية والتواصل البناء معهم وذلك لضمان استمرار تحسين أداء الوزارة بجودة عالية.
وقالت (التربية) في بيان لها مساء اليوم السبت إن العدواني شدد عقب استقباله عددا من المواطنين في مكتبه بديوان عام الوزارة اتباعا لسياسة الباب المفتوح عزمه على استمرار التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر والتي تأتي أيضا في إطار رؤيته لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وأشارت إلى أن وزير التربية أكد أن التواصل المفتوح "يحقق تشكيل شراكة قوية ويعزز من فهمنا المشترك كمسؤولين ومواطنين ومنتسبين للوزارة في تطوير كافة القضايا التعليمية ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطنين ومصلحة العمل وجودة العملية التعليمية".
وأفادت أن هذا الاستقبال يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وتطبيقا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بتفعيل سياسة الباب المفتوح والتواصل مع المواطنين.(النهاية)
ا س ع / ط أ ب
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