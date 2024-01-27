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وزير التربية يؤكد أهمية تفعيل الحوار المباشر مع المواطنين لتحسين أداء الوزارة وجودة العملية التعليمية

1/27/2024 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 1 (كونا) -- أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أهمية تفعيل الحوار المباشر مع المواطنين وتعزيز التفاعل الإيجابي التزاما بالشفافية والتواصل البناء معهم وذلك لضمان استمرار تحسين أداء الوزارة بجودة عالية.
وقالت (التربية) في بيان لها مساء اليوم السبت إن العدواني شدد عقب استقباله عددا من المواطنين في مكتبه بديوان عام الوزارة اتباعا لسياسة الباب المفتوح عزمه على استمرار التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر والتي تأتي أيضا في إطار رؤيته لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وأشارت إلى أن وزير التربية أكد أن التواصل المفتوح "يحقق تشكيل شراكة قوية ويعزز من فهمنا المشترك كمسؤولين ومواطنين ومنتسبين للوزارة في تطوير كافة القضايا التعليمية ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطنين ومصلحة العمل وجودة العملية التعليمية".
وأفادت أن هذا الاستقبال يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وتطبيقا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بتفعيل سياسة الباب المفتوح والتواصل مع المواطنين.(النهاية)

ا س ع / ط أ ب




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