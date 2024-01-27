(كأس سمو الأمير للقدم).. القادسية والفحيحيل يتأهلان الى ربع النهائي بفوزهما على اليرموك والشباب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 1 (كونا) -- تأهل فريقا القادسية والفحيحيل اليوم السبت الى ربع نهائي بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم بعد فوز الاول على اليرموك (2-1) والثاني على الشباب بنتيجة (4-1) ضمن مباريات دور الـ16.
وعلى استاد علي صباح السالم استطاع القادسية قلب النتيجة لصالحه بعد تأخره بهدف الى فوز بهدفين على نظيره اليرموك ما أهله الى الدور ربع النهائي من المسابقة.
وسجل اليرموك أولا عن طريق لاعبه ماريو بيترو بالدقيقة الخامسة الى أن حول القادسية تأخره الى هدفين سجل الاول اللاعب مبارك الفنيني بالدقيقة الـ44 فيما سجل الثاني اللاعب عيد الرشيدي بالدقيقة الـ48.
وعلى استاد ناصر العصيمي فاز الفحيحيل على نظيره الشباب بنتيجة (4-1) حيث سجل للاحمر اللاعب سيرجيو فيتور بالدقيقتين الـ20 والـ51 وادو روبن بالدقيقة الـ30 وعبدالمحسن العجمي بالدقيقة الـ85 فيما سجل للشباب اللاعب بيراهيم جاي بالدقيقة الـ77.
وضمنت أندية العربي والنصر والقادسية والفحيحيل تأهلها الى دور الثمانية من بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم.
وتستكمل مباريات دور الـ16 من المسابقة غدا الاحد بلقاء السالمية أمام خيطان وكاظمة يواجه برقان فيما تختتم بعد غد الاثنين بلقاء الجهراء امام التضامن. (النهاية)
س ع د
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