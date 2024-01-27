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مسلحون يقتلون باكستانيين في إيران قرب الحدود مع باكستان

1/27/2024 2:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل مسلحون تسعة باكستانيين على الأقل، في هجوم أمس على منزل في جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان، وفق ما أفادت وسيلة إعلام ومسؤولين باكستانيين بعد عشرة أيام من تبادل ضربات بين البلدين عبر الحدود في هذه المنطقة المضطربة.
وقالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء «بحسب شهود، قتل رجال مسلحون تسعة أشخاص غير إيرانيين في منزل قرب مدينة سراوان» في محافظة سيستان-بلوشستان.
وتتبادل إيران وباكستان بانتظام الاتهامات بالسماح لجماعات متمردة بالعمل من أراضي كل منهما لشن هجمات على الدولة الأخرى.
واعرب السفير الباكستاني لدى إيران محمد مدثر تيبو الذي استقبله الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي امس، عن «صدمته العميقة لقتل تسعة باكستانيين في شكل مروع في سراوان»، وذلك في رسالة عبر منصة إكس.
واضاف «ندعو الى تعاون ايران الكامل في هذه القضية».
ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش بهجوم «فظيع» و«مشين»، مطالبة السلطات الإيرانية بـ«التحقيق في الحادث ومحاسبة الضالعين في هذه الجريمة البغيضة».
واضافت أن سفارة باكستان في ايران «ستبذل ما في وسعها لإعادة جثث الضحايا في أقرب وقت»، مؤكدة أن «هجمات جبانة مماثلة لن تردع تصميم باكستان على مكافحة الإرهاب».
في طهران، قدم محمد مدثر تيبو امس أوراق اعتماده الى رئيسي، وفق ما ذكرت الرئاسة الإيرانية على موقعها، في مناسبة وضعت حدا لأزمة ديبلوماسية قصيرة بين البلدين.
وقال رئيسي خلال اللقاء إن «الحدود هي فرصة للتبادل الاقتصادي وتحسين أمن الجيران، ومن الضروري حماية هذه الفرصة من أي عنصر لانعدام الأمن»، واصفا البلدين بأنهما «شقيقان» والعلاقات بينهما بأنها «راسخة».

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