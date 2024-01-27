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عمان وبرلين تؤكدان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة

1/27/2024 2:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، امس، محادثات موسعة بشأن جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الكارثية التي تسببها.
وأكد الصفدي أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال ما يكفي من مساعدات يعد أولوية لإنهاء الكارثة الإنسانية، وحذر من أن استمرار الحرب يزيد من احتمالات اتساع الصراع إقليميا.
كما شدد الصفدي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتنفيذ إسرائيل الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وتشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ووقف الخطاب التحريضي.
وشدد الصفدي على أن أي رؤية مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يضم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
وأوضح الصفدي وبيربوك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. ونوه بأهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبرت بيربوك عن قناعتها بأن الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنوا من العيش بسلام جنبا إلى جنب إلا إذا كان أمن أحدهما جزءا لا يتجزأ من أمن الآخر.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن «مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا ليس لديهم مكان يذهبون إليه. وأكدت الحاجة إلى هدنة إنسانية، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن. كما أكدت بيربوك موقف بلدها الرافض لتهجير الفلسطينيين».

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