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ماكرون على فرنسا والصين البحث معا عن إجابات للتحديات العالمية

1/27/2024 2:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إنه بعد مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلاده والصين، يتعين عليهما «البحث بشكل متزايد عن سبل للشراكة» التي «تسهم في السلام والاستقرار الدوليين».
وصرّح ماكرون في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي «في 27 يناير 1964، اتخذ الجنرال شارل ديغول القرار التاريخي بإقامة علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، في وقت كان العالم يواجه منطق تكتلات لا يمكن تجاوزه».
وأضاف «الأدلة والمنطق يدعوان بلدينا إلى البحث معا عن إجابات للتحديات العالمية»، مشيرا خصوصا إلى «التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي والتنمية».
جاء المقطع المصور بعد أن نشر نظيره شي جينبينغ فيديو الجمعة أشاد فيه أيضا بالعلاقات بين البلدين.
كما شدد إيمانويل ماكرون على أن فرنسا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تقع على عاتقهما «مسؤولية المساهمة في حل الأزمات الدولية، لا سيما في مواجهة الانتهاكات الصارخة للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي».
وعدّد الرئيس الفرنسي في الفيديو سلسلة من الفعاليات والمبادلات الثقافية بين البلدين مدى العام بمناسبة الذكرى.
وقال إن «فنانينا، وكتابنا، وباحثينا، ورواد أعمالنا، وسياحنا، وطلابنا سيكونون قادرين على إقامة روابط جديدة، وإنشاء مشاريع جديدة، وبالتالي بناء علاقة الغد»، داعيا خصوصا إلى تطوير العلاقات بين الشباب الصيني والفرنسي.

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