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ضربة أميركية جديدة ضد الحوثيين بعد مهاجمتهم سفينة نفطية بريطانية

1/27/2024 2:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنت القوات الأميركية فجر أمس ضربات استهدفت موقعا للحوثيين في اليمن بعد أن هاجم المتمردون اليمنيون سفينة نفطية بريطانية «اشتعلت فيها النيران» في خليج عدن، في أحدث فصول حملتهم على حركة الملاحة البحرية الدولية «تضامنا» مع قطاع غزة.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس «شنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخا حوثيا مضادا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر»، مضيفة أن هذا الصاروخ شكل «تهديدا وشيكا» للمدمرات الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.
وأعلن الحوثيون من جهتهم الجمعة استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، في إطار الرد على الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع تابعة لهم ودعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب «استهداف السفينة النفطية البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، مشيرا إلى أن الإصابة كانت «مباشرة ما أدى إلى احتراقها».
وقالت مجموعة «ترافيغورا» التي تدير سفينة «مارلين لواندا» امس إنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا.
وأضافت في بيان أن «السفينة ابحرت باتجاه ميناء آمن»، مشيرة إلى أنه «لا سفن أخرى تعمل لصالح ترافيغورا تعبر خليج عدن حاليا».
وشكرت المجموعة السفن البحرية الأميركية والهندية والفرنسية التي سارعت الى مساعدتها.
وذكرت البحرية الهندية أن 22 هنديا وبنغلادشيا واحدا كانوا على متن مارلين لواندا.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي امس أن الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين ردا على استهدافهم السفن في البحر الأحمر «ليست الحل»، مؤكدا أن «الحل هو القضاء على قدراتهم العسكرية».
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان اليمن يسعى الى دعم عسكري أميركي وسعودي للقيام بعمليات عسكرية برية للقضاء على الحوثيين، «نحن نطالب بذلك كل يوم وكل شهر وكل سنة».
وأكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس امس أن حكومة بلاده تبقى «ملتزمة» حماية حرية الملاحة إثر الهجوم الاخير للمتمردين الحوثيين والذي اعتبر أنه «غير مقبول وغير قانوني».
وقال شابس «من واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ونبقى ملتزمين هذا الأمر».
وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين امس أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا ضربتين جويتين على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة. ولم يقدم المتمردون أي تفاصيل عن الهجوم الذي لم تؤكده واشنطن أو لندن.

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