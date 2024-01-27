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الصين والولايات المتحدة تعلنان إجراء محادثات صريحة في بانكوك

1/27/2024 2:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصفت بكين وواشنطن أمس، المحادثات التي جرت في بانكوك بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، والتي تناولت خصوصا تايوان، بأنها كانت «صريحة» و«جوهرية».
وقالت وزارة الخارجية الصينية «أجرى الجانبان مباحثات استراتيجية صريحة وموضوعية ومثمرة، خصوصا بشأن كيفية التعامل بشكل مناسب مع القضايا المهمة والحساسة في العلاقات الصينية الأميركية».
من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن اللقاء كان جزءا من «الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة في العلاقات (بين القوتين) بشكل مسؤول».
مع ذلك، تبقى العلاقات بين البلدين متوترة بشأن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، بينما تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وتأخذ الصين على الولايات المتحدة التي لا تعترف رسميا بتايوان، أنها المورد الرئيسي للأسلحة والداعم الرئيسي للسلطات التايوانية.
وأفاد بيان وزارة الخارجية الصينية بأن وانغ يي قال لسوليفان إن «التحدي الأكبر الذي يواجه العلاقات الصينية الأميركية يتمثل في الحركة الداعية إلى استقلال تايوان».
وأكد وانغ يي أن «على الولايات المتحدة (...) أن تنفذ بشكل ملموس التزامها بعدم دعم استقلال تايوان وتأييد إعادة التوحيد السلمي للصين» مع الجزيرة.
وتبدي الصين استياء حيال تكثيف اللقاءات في السنوات الأخيرة بين مسؤولين سياسيين أميركيين وتايوانيين، إذ تعتبر الأمر انتهاكا لالتزام واشنطن عدم إقامة علاقات رسمية مع تايبيه.
وقال وانغ لساليفان إن «قضية تايوان هي شأن داخلي للصين»، مضيفا أن «الانتخابات التي جرت في منطقة تايوان لا يمكن أن تغير الحقيقة الجوهرية بأن تايوان جزء من الصين».
في سياق آخر، أكدت واشنطن وبكين خلال المحادثات في بانكوك رغبتهما في إجراء حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في الربيع.
كما رحبتا بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال مكافحة المخدرات، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل ثنائية بهذا الشأن.

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