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إيران مقتل أجانب على أيدي مسلحين قرب الحدود مع باكستان

1/27/2024 2:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل عدد من الأجانب في جنوب شرق إيران أمس على أيدي مسلحين بالقرب من الحدود مع باكستان غداة عودة سفيري البلدين إلى مهمتيهما الديبلوماسية في طهران وإسلام آباد.
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، بمقتل 9 أجانب، بعد تعرضهم لإطلاق نار في المنطقة الحدودية المضطربة بين طهران وإسلام آباد، ولم تحدد الوكالة جنسيات الأجانب الذين لقوا حتفهم.
جاء ذلك بعد يوم واحد من عودة سفيري إيران وباكستان إلى مهمتيهما الديبلوماسية إثر توقف مؤقت على خلفية الهجمات المتبادلة عبر الحدود، وفقا لوكالة «مهر» للأنباء.
وكانت باكستان قد استدعت سفيرها من طهران في وقت سابق من يناير الجاري، وأعلنت أن سفير إيران الذي كان يقوم بزيارة إلى بلده آنذاك، لن يسمح له بالعودة إلى إسلام آباد. وقد اتخذ هذا القرار بعدما شنت إيران هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها «إرهابية» في باكستان 16 الجاري، وردت باكستان على ذلك بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية في 19 من الشهر نفسه، وأدى الهجومان إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال. ويواجه البلدان، اللذان لم ينفذا من قبل ضربات بهذا الحجم على أراضي كل منهما، حركات مسلحة تنشط منذ عقود في منطقة بلوشستان الحدودية، والبالغ طولها ألف كيلومتر.

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