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بغداد وواشنطن تدشنان أولى جولات الحوار الثنائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي

1/27/2024 2:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت مجلس النواب العراقي أمس على تأجيل انتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر.
وأوضحت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان اوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) أن «التأجيل تم لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية» في هذا الصدد.
في غضون ذلك، انطلقت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية لانهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش». وتأمل بغداد أن يؤدي هذا الحوار الى الاتفاق على خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.
ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني صورة للاجتماع الأول الذي ضم كبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقادة التحالف الدولي الذي يضم عشرات الدول الأجنبية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الاعلامي لرذيس الوزراء ان السوداني «يرعى الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق»، ويقود المفاوضات من الجانب العراقي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عبد الأمير يارالله.
وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهد علاء الدين لوكالة فرانس برس «سيحدد التقدم المحتمل طول هذه المفاوضات. والمهم هنا هو عودة هذه المحادثات ووضع جدول الأعمال للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية».
وفي واشنطن، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ للصحافيين إن حجم القوة العسكرية الأميركية في العراق «سيكون بالتأكيد جزءا من المناقشات في هذا الحوار». لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية قال إن المحادثات «ليست مفاوضات بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق».

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