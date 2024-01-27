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احتدام المواجهة بين الجمهوريين وبايدن في الكونغرس حول مساعدات أوكرانيا والهجرة غير الشرعية

1/27/2024 2:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتدمت المواجهة فجأة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول قضيتي مساعدات واشنطن العسكرية لأوكرانيا والهجرة غير الشرعية، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية الخاصة بالسباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.
وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
وقد دعا هذا الأمر الرئيس بايدن لتوبيخ الجمهوريين في الكونغرس على مماطلتهم في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون إن الكونغرس ليس مستعدا للموافقة على تجديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشكل مواز حول تعزيز الحدود الأميركية- المكسيكية التي تعتبر القناة الرئيسة لدخول المهاجرين.
وأضاف جونسون في رسالة إلى النواب أن مجلس الشيوخ «لا يبدو قادرا على التوصل إلى أي اتفاق»، مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري لن يوافق على قانون المساعدات لأوكرانيا في مجلس النواب وهذا يعني أن القانون «سيموت في مهده».
وبحسب جونسون، فإن بايدن يتحمل مسؤولية «كارثة حدودية»، مشيرا إلى أن الجمهوريين سيسعون لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس خلال أيام.
وأكد رئيس مجلس النواب أن التصويت على عزل مايوركاس سيجرى «في أقرب وقت ممكن». لكن حتى لو أقر المجلس التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديموقراطيون.
وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديموقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.
ويطالب الرئيس بايدن بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا ومساعدة لإسرائيل.
ورد في بيان بأن الجمهوريين والديموقراطيين يعملون في الواقع بشكل مكثف على التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لمعالجة قضية أمن الحدود.
وقال الرئيس الديموقراطي «ما تم التفاوض عليه سيكون ـ في حال إقراره على شكل قانون ـ مجموعة الإصلاحات الأكثر صرامة وعدلا على الإطلاق لتأمين الحدود».
وأوضح بايدن الذي يأمل في وضع اليمين في موقع صعب حول موضوع يشكل نقطة ضعف سياسية له «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مرروا قانونا يوافق عليه الحزبان وأنا سأوقعه».
وتابع «سيمنحني هذا، بصفتي رئيسا، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيت هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا».
وكان مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين من شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى الجيش الأوكراني.
وبإصرار من الجمهوريين، وافق الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه بايدن على ربط قانون تقديم المساعدات لأوكرانيا بحزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويجري هذا التصعيد في النبرة في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطا على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديموقراطي بشأن الميزانية.
وبعدما بدا من الممكن التوصل إلى تسوية في مجلس الشيوخ، تبدد هذا الأمل فجأة ورأت الصحافة الأميركية في ذلك يد الرئيس السابق البالغ 77 عاما والذي يحتفظ بسيطرة كبيرة على حزبه.
وأثار ترامب شكوكا حيال دعم واشنطن لجهود الحرب في أوكرانيا، ووضع الخوف من الهجرة غير الشرعية في صلب حملته الانتخابية.
وتعود آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى أواخر ديسمبر2023، وحذر البيت الأبيض مرارا بأنها ستكون آخر مساعدات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية.
وأعرب الرئيس السابق عن معارضته مؤخرا للإصلاحات الحدودية الواسعة التي يجري التفاوض عليها في مجلس الشيوخ، وقال إنها «بلا معنى»، وذلك على الرغم من أن كبار الجمهوريين قالوا إن الإجراءات المقترحة ستمثل القيود الأكثر صرامة على المعابر الحدودية منذ سنوات.
وجعل الرئيس الجمهوري السابق من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه.
ويتصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مد أسلاكا شائكة على الحدود مع المكسيك، متحديا بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود.
وتلقى أبوت دعما كبيرا من ترامب وعدد من الجمهوريين.

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