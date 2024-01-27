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حلفاء إسرائيل يعلقون تمويل أونروا وترقب لتطبيق قرار العدل الدولية

1/27/2024 2:33:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما بين انتصار سياسي وقانوني حققته القضية الفلسطينية بالاجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، وانتكاسة انسانية بتعليق الولايات المتحدة وعدد من حلفائها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تستمر آلة القتل الاسرائيلية في حصد الأرواح وتدمير ما تبقى من قطاع غزة.
فقد انضمت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا إلى الولايات المتحدة وكندا واستراليا وباقي حلفاء إسرائيل، وأعلنت تعليق مساعداتها لـ«أونروا» بعدما اتهمتها حكومة الاحتلال بأن 12 من موظفيها، قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من اكتوبر والذي ردت عليه اسرائيل بحرب طاحنة لم تتوقف حتى الآن.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة اكس «علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر» على حد وصفه.
وقبل ذلك، أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما للوكالة، سيرا على خطى أميركا التي أعلنت الجمعة «تعليقا مؤقتا» لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم».
وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أمس عن «قلق بالغ» من الاتهامات. وكتبت عبر منصة اكس «نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات».
وكان وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين أعلن أمس الأول أن «كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات».
وخالفت النرويج هذا التوجه وأعلنت استمرار دعمها للوكالة الأممية.
من جهتها، أعلنت «الأونروا» إنهاء عقود «عدة» موظفين لديها اتهمتهم إسرائيل بالضلوع في عملية «طوفان الأقصى».
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان «قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم.
وأضاف «من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير».
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس إن إسرائيل ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وكتب كاتس عبر «اكس» أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان «ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة» التي تلي الحرب.
وفي المقابل، نددت حركة حماس بـ«التهديدات» الإسرائيلية ضد «الأونروا» ومنظمات أممية أخرى، ودعت «الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات» إسرائيل.
قرار تاريخي
إلى ذلك، رحبت العديد من الدول بقرار محكمة العدل الدولية التاريخي الذي فرض على اسرائيل اتخاذ عدة تدابير فورية، لمنع أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعية» في غزة ومنع التحريض والتدمير، وإلى السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع، ولو أنها لم تصل لحد فرض وقف اطلاق فوري وفقا للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا. بيد أن المحكمة الدولية قررت قبول الدعوة ورفضت طلب اسرائيل ردها.
وفي السياق، يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي»، حسبما قالت «الخارجية الجزائرية».
ورغم رفض إسرائيل قرار المحكمة الدولية فإنها أعلنت مشاركتها في مباحثات تهدف للتوصل إلى «هدنة» في مقابل إطلاق سراح رهائن.
وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأن اجتماعا سيعقد في باريس في الأيام المقبلة، يشارك فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومسؤولون من مصر وإسرائيل وقطر.
ووصفت حماس قرار محكمة العدل بأنه «تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم بأنه لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل».
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن «تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة».
وأشادت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة، متهمة الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
ورحبت بالقرار كل من تركيا وإيران وإسبانيا والأردن وقطر، كذلك السعودية التي طالبت «بمحاسبة» إسرائيل على «انتهاكاتها» للقانون الدولي.
بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات «محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفاعل».
في المقابل، كررت الولايات المتحدة موقفها المتمثل في أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة «لا أساس له من الصحة».
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «قلقها البالغ» إزاء هذه القضية، معتبرة انها «لا تساعد على إرساء وقف دائم لإطلاق النار»، لكنها أكدت في بيان «احترام دور محكمة العدل الدولية واستقلالها».
وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية إسرائيل بالسماح فورا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، استجابة لقرار المحكمة.
الحرب مستمرة
ورغم صدور قرار محكمة العدل، يبقى مصير المدنيين في غزة محل قلق بالغ خصوصا بعد تعليق العديد من الدول تمويل «أونروا».
وتتركز هذه المخاوف على مدينة خان يونس الرئيسية في جنوب القطاع المحاصر والتي تشهد قصفا لا هوادة فيه وقتالا عنيفا بين القوات الاسرائيلية وحركة حماس، ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين وتقليص قدرة مستشفيي ناصر والأمل على العمل إلى حدها الأدنى.
واتهمت زارة الصحة في غزة أمس، الاحتلال بارتكاب «18 مجزرة راح ضحيتها 183 شهيدا و310 مصابين» خلال 24 ساعة. وأعلنت ارتفاع «عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و257 والمصابين إلى 64 ألفا و797».
وأفاد مكتب الاعلام الحكومي التابع لحماس أمس بحصول «قصف مدفعي مكثف» على مخيم خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي، ما أدى «إلى انقطاع الكهرباء في هذا المستشفى وتوقف العديد من الخدمات وغرف العمليات». وعبرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان عن أسفها، لأن «القدرة الجراحية لمستشفى ناصر» أصبحت «شبه معدومة».
وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس بأن الامطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمال القطاع، وتزيد معاناة النازحين.

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