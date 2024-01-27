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المدلج احتفلوا بعودة صلاح من رحلة العلاج

1/27/2024 2:33:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل النائب حمد المدلج بعودة أخيه صلاح المدلج من رحلة العلاج في الخارج، وذلك في ديوان المدلج، حيث استقبل المهنئين الذين قدموا التهنئة بهذه المناسبة، سائلين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية. وقد شكر النائب حمد المدلج الحضور، داعيا الله ألا يريهم مكروها بعزيز، وأن يديم الصحة والعافية على الجميع.


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