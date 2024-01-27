المدلج احتفلوا بعودة صلاح من رحلة العلاج
التاريخ
1/27/2024 2:33:14 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل النائب حمد المدلج بعودة أخيه صلاح المدلج من رحلة العلاج في الخارج، وذلك في ديوان المدلج، حيث استقبل المهنئين الذين قدموا التهنئة بهذه المناسبة، سائلين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية. وقد شكر النائب حمد المدلج الحضور، داعيا الله ألا يريهم مكروها بعزيز، وأن يديم الصحة والعافية على الجميع.
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