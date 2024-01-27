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وفي الفقد.. عظات وعبر

1/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عجز قلمي منذ أكثر من سنتين عن الكتابة في الموت والفقد وتعثرت الكلمات في التعبير والرثاء، ليس صعبا الكتابة في أي موضوع، لكن لم أتوقع ثقل ما يكتب في هذا الشأن.. خاصة عندما تفقد أبا عظيما وبعدها بأيام تكون في موقف صعب وفجيعة بفقد زوجتك وأم أولادك الصغار، فقد كان بين وفاة والدي وبين وفاة بنت أخيه زوجتي رحمهما الله ثلاثة أسابيع فقط، توقفت حائرا كيف أكتب وماذا أكتب ولمن أكتب؟!
أنا من مات ومن مات أنا
لقي الموت كلانا مرتين
أكتب وأستحضر تلك الجلسة الحوارية بيني وبينها بعد عزاء الوالد بأيام وقبل وفاتها كلما تذكرتها عصفت بي تلك اللحظات كنت أقول لها بأن الموت دخل البيت وأخذ عموده ودخل بيننا فمن يتعظ بالموت فمن يدري من التالي فكانت هي رحمها الله، ثم قلت لها إن فقد الأب عزيز لكن فقد الأم أشد على البيت وعلى الأسرة واستذكرنا حال البيوت بعد فقد الأب والأم فكانت هي العبرة الحقيقية في بيان ذلك أن الأم فعلا هي أشد في الفقد على الأبناء والأسرة ككل والحمد لله.
وكانت في حياتك لي عظات
وأنت اليوم أوعظ منك حيا
إن الموت هو الحقيقة الكبرى وهي سنة الحياة في هذه الدنيا (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) وإن أبلغ العظات النظر إلى الصلاة على الأموات وحضور العزاء ودفن الأموات في المقابر، فإننا في دار ليست للبقاء، أيامها مراحل، وساعاتها قلائل، والمرء لا شك عنها راحل، والموت قد يسبقه إلى العبد نذر وعلامات أو بغتة وفجأة لا تسمع لهم حسا ولا همسا، وقد قيل كفى بالتجارب تأدبا، وبتقلب الأيام عظة، وبذكر الموت زاجرا.
يا راقد الليل مسرورا بأوله
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا
الفقد والحزن شعور ثقيل وصعب على النفس، والفرح والحزن أمران فطريان متضادان خلقهما الله في وجدان الانسان يخمد أحدهما بطغيان الآخر عليه وظهوره (وأنه هو أضحك وأبكى) يقول عكرمة رحمه الله: ليس لأحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا، وقد قيل ما من مصيبة إلا ومعها أعظم منها: إن جزعت فالوزر وإن صبرت فالأجر والمقادير تجري عليك في كل الأحوال، ولا غرو أن يحزن القلب على فراق محبوبه وتدمع عينه دون جزع وأسوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون».
وعند المصيبة والبلاء والفقد يتبين أهمية الصبر والتحمل والثبات وأن هول الصدمة وحجم المصيبة وحراراتها التي تلتهب في القلب وتعصره لا يبردها ويهونها إلا اللجوء إلى الله والإقبال عليه بصدق والاكثار من ذكره وعبادته من دعاء وصلاة وقراءة للقرآن وقبلها التسليم التام والرضا بقضاء الله وقدره، ولا أنسى في هذا الشأن أن كل كلمة أو رسالة ووقوف حقيقي أيام العزاء وبعده من أقارب أو أصدقاء له عظيم الأثر في تقوية الروح وتطييب النفوس وتزيد من رباطة الجأش وتعين على الخروج من دائرة الحزن، يقول بعض الحكماء: من احتمل المحنة وصبر، ورضي بتدبير الله وشكر، كشف الله له منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها.
ختام الومضة: يجب أن نتذكر نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، وأن نحسن الظن بالله وأن عاقبة الأمور حميدة مهما كانت شديدة، وأن الحياة لا تتوقف لوفاة أحد كما يقول الأولون نحن أموات أبناء أموات، ولسان حالنا عند الفقد نتمثل بتلك الأبيات في الرثاء:
في رحمة الله لم تظلم ولم تخن
يا راحلا عن حياة البؤس والفتن
في رحمة الله أودعناك خالقنا
ربا رحيما يجازي الحسن بالحسن
في رحمة الله يا أغلى أحبتنا
لو نملك الأمر ما جئناك بالكفن
لو كان في الأمر ما يدعو لنجدتنا
كنا اجتهدنا ببذل المال والبدن
لكنه قابض الأرواح ليس لنا
في رده حيلة، يمشي على السنن
أودعتك اليوم ربا لا تضيع لنا
ودائع عنده في السر والعلن
سبحانك الله هذا دربنا وغدا
نلقى الأحبة في منأى عن الحزن
لله ما أسرع الدنيا اذا انقلبت
يوما على أهلها بالهم والمحن
يا نفس صبرا على ما كان واحتسبي
فإن ذا العرش ذو جود وذو منن
رباه فاغفر لمن تحت الثرى ولمن
وفاته بعد حسن الفعل لم تحن

mbrkwtdusari@

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