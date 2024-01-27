Saturday, 27 January 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرحة المتقاعدين لم تكتمل

1/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد إقرار الحد الأدنى لزيادة رواتب المتقاعدين والذي تم بإجماع وموافقة السلطتين، قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق هذا التعديل، وصرف الفروقات المالية وبأثر رجعي لبعض الحالات من المتقاعدين فيما بقي عدد آخر منهم بانتظار الفرج لتعديل رواتبهم التي سبق أن بشرت المؤسسة جميع المتقاعدين بشمولهم بالزيادة.
مجلس الأمة مشكورا راعى الرواتب المتدنية للذين راتبهم اقل من 1000دينار ورفع سقف من لديهم أبناء اضافة الى زيادة الحالات الأخرى من فئة العزاب لتصل رواتبهم الى 1010 بدلا من 700 عند التقاعد.
بعد صرف الفروقات هناك فئات لم يتم الصرف لهم لأسباب غير واضحة ونحتاج من المؤسسة توضيحها.
هناك من لديهم انصبة يتقاضونها من راتب والدهم اضافة الى راتبهم التقاعدي لم يحسم في أمرهم ولم يتم لهم صرف الفروقات.
التأمينات اوضحت في تصريح لها أن أصحاب الباب الخامس والانصبة غير مشمولين علما بأن تصريح المؤسسة يحتاج إلى توضيح كيف يحرم متقاعدين من زيادة شاملة للجميع.
نحن لا نتكلم عن أصحاب النصيب وانما عن المؤمن عليهم اصحاب المعاشات التقاعدية خصوصا من رواتبهم دون 1000دينار قبل دمج الانصبة الذي يتغير بتغير الوضع الاجتماعي للنساء تحديدا. كان من الواجب اعتماد التعديل على الراتب التقاعدي وليس مع دمج النصيب خلاف صرف المنحة التي شملت المتقاعدين واصحاب الأنصبة.
بلاشك ان الجميع مستحق لهذه الزيادة نظرا لحاجة هذه الفئة إلى تحسين وضعهم المعيشي من جانب ومواجهة الغلاء من جانب آخر.
أخيراً نتمنى من التأمينات سرعة البت في وضع هذه الفئات المستحقة بدلا من تأجيل النظر فيها بحجة البحث والتمحيص حيث ان الوضع لا يحتاج الى مزيد من الدراسة وكذلك الحال لمن هم رواتبهم فوق 1100 ولم تشملهم الزيادة يجب ان يتم احتساب 10% من اجمالي رواتبهم ومساواتهم بمن شملهم التعديل من باب الانصاف، ومنا الى المسؤولين في التأمينات.

[email protected]

MENAFN27012024000130011022ID1107775794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث