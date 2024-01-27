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المقاصف المدرسية.. وصحة أطفالنا

1/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مقاصف مدارسنا في هذه الأيام تتطلب وقفة حتى نحافظ على تحقيق الأهداف منها بأفضل صورة، وذلك لأنها تؤثر في صحة أطفالنا، وكذلك لما لها من آثار على سلوكياتهم، ومدخراتهم.
ومن المهم القول هنا إن الدول المتقدمة تتخذ نهجا متشددا حيال هذه المنافذ البيعية، كونها تمثل ـ إلى حد ما ـ نقطة تثقيفية للطالب بنمط حياة صحي، ولمواكبة هذا التوجه فإن على مقاصفنا أن تتبع أسلوبا علميا في اختيار الأغذية الصحية حتى تنتقي مفردات غنية غذائيا تعزز صحة أبنائنا الطلبة، وفي الوقت نفسه يجب البعد عن أي أطعمة رديئة تستهوي الأطفال وتصيبهم بالهوس والإدمان، من الساندويتشات والسناك والعصائر المحلاة والمعلبات مرورا بألواح الشوكولاتة ورقائق البطاطس والحلوى، وكل ما هو ملغم بالسعرات الحرارية والدهون الضارة والسكريات والأملاح وبعض المكونات المسرطنة.
إحدى دول الغرب تنبهت لهذا الخطر بعد أن رأت في المقاصف المدرسية اختراقا لبرامجها الصحية، ففرضت عليها حظرا دام 10 سنوات، ولم ترفعه إلا بعد فرض قوائم من الأغذية مشترطة وجود نسبة 60% من الخضراوات والسلطات والحبوب الكاملة، ومنعت الملونات والمعلبات والسكريات ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية والمحلاة، ثم تقصت آثار الحظر والسياسات الجديدة المفروضة، فوجدت أن الأطفال تأقلموا على قوائم الأطعمة المتاحة والجديدة ذوات الوفرة بالقيمة الغذائية وأصبحت نقطة تحول لتوعيتهم بالنمط الصحيح في الحياة والغذاء.
لا يمكن لأحد أن ينكر ما تعلمناه صغارا من أن العقل السليم في الجسم السليم، فخبراء التغذية وعلماء النفس يؤكدون أن ما يتناوله الأطفال في المدارس من أغذية سيئة لا يؤثر على صحتهم البدنية فحسب، بل يؤثر أيضا على نموهم العقلي ومزاجهم وقدرتهم على التعلم، وأن العادات التي يتم بناؤها بسن مبكرة تصبح أسلوب حياة لما بعد مرحلة البلوغ.
اليوم نناشد المعنيين بهذا الأمر وضع حد لما يعرض في المقاصف قبل أن نصل إلى قمة الهرم في معدلات السمنة وأمراض القلب والكسل والخمول والاكتئاب ومشاكل الذاكرة.
ما نأمله منكم اعتماد معايير علمية لتغذية أبنائنا الطلبة، وأن تصاغ قوائم طعام رسمية موحدة تعلق في كل مقصف مدرسي، ومن يخالفها تطبق عليه عقوبات رادعة وتسحب رخصته، وأن يوضع في الاعتبار تضمين الحبوب الكاملة والمكسرات والزبادي وسلطات الخضار والفاكهة والعصائر الطازجة، ومنع المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحلوى والبسكويتات، والمقليات والمعجنات.
ولا أغفل أهمية الرقابة المشددة ومتابعة إدارة المدرسة التي لا تقل أهمية عن جولات المفتشين، للتأكد من التزام المقاصف بنوعية الأطعمة وأسعارها ومنعهم من ممارسة نوع من أبشع أنواع الاحتكار.
في الختام: كوب ورقي من شوربة العدس المحضرة بعناية كل يوم من قبل شركات معتمدة من التربية سيكون له مفعول السحر في سد جوع أبنائنا الطلبة وإشباعهم بجملة من الفيتامينات والمكونات الرائعة لضمان تحصيل دراسي أفضل وتعويدهم على الأفضل لصحتهم.. حبذا لو عدنا في ذلك لسبعينيات القرن الماضي حيث المطابخ المركزية لوزارة التربية هي المعني الأول بهذا الأمر.
كلمة أخيرة: الإخـــوة في اتحاد الجمعيـــات والقائمين على التعاونيات: ألا تـــتفقون معي أن المقصف يفـــترض أن يكون مكانا لتقـــديم خدمـــة وليس للتربـــح المبالغ فيه على ظهور الأطفــال وأولياء أمورهم؟ أليس من الأجدى أن تأخذوا بزمام المبادرة لدعم المقاصف من بند المعونة الاجتماعية ليكون سعر البيع رمزيا أو أقل من التكلفة، فيعم الخير جميع أهالي المنطقة، بدل أن يقتصر على قلة من المساهمين في رحلات الشاليهات والعمرة؟ فيا مرحى لأول جمعية تعاونية تحوز السبق في هذا الميدان.
أبنـــاء الكويت أمانة في أعناقنا جميعا، ينبغي أن نحافظ عليها ونصونها من كل ما يؤذيها بالأذى أو يتربح على حساب صحتها وقوتها وسلامتها.. والله الموفق.

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