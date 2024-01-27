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حرب إبادة الشعب الفلسطيني

1/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما نتابع محاصرة الدبابات الإسرائيلية مستشفى ناصر ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس في إطار حرب إسرائيل على غزة، يدفعنا ذلك إلى التساؤل: هل هذه حرب سياسية أم حرب إبادة للشعب الفلسطيني؟
إن متابعة أخبار حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في عدة مواقع داخل المدن الفلسطينية، وقيام القوات الاسرائيلية بمحاصرة المستشفيات والمراكز الصحية التي تعنى بالإنسانية وما فيها كلها إشغال لانقاذ الانسان عن هول الحرب، ليوضح كيف تتجاوز إسرائيل كل الأعراف الدولية التي تؤكد على حماية الانسانية والحفاظ على أرواح الناس.
فإن ما تقوم به إسرائيل هي أعمال بربرية ضد الانسانية حتى بلغ بها الأمر لأن تواصل حربها على أهالي غزة وضرب كل ما من شأنه الحفاظ على صحة الإنــسان الفلسطيني وحياته. إن كل القوانين الدولية تحرم التعرض للمستشفيات ومراكز إيواء الانسان، والامم المتحدة أصدرت عدة قرارات تدين الأعمال البربرية والابادة للشعب الفلسطيني.. ورغم هذا فإن إسرائيل تواصل حربها على كل شيء في غزة.. وهكذا يتضح أن ما تمارسه إنما هو حرب إبادة لشعب أعزل.
إن إسرائيل تتحدى العالم وترفض كل قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدعو لوقف الحرب في غزة ووقف الحرب لايصال المعونات الانسانية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للقتل والجوع وأن توفر الحماية للشعب الفلسطيني، فلابد أن تتحرك الأمم المتحدة لإصدار قرارات أممية رادعة ضد المعتدي الذي يصر على حربه لإبادة الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على طرد إسرائيل من المنظمة الدولية للأمم المتحدة لأنها لا تريد الامتثال لقراراتها.
تريد إسرائيل طرد الفلسطينيين من بيوتهم ووطنهم لاستكمال إنشاء الدولة الصهيونية على الأرض العربية، فهي ترفض كل قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
لقد آن الأوان لوضع حد لهذه العربدة الاسرائيلية في المنطقة وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار والأمن.. إن العالم اليوم مطالب بدعم قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لوقف الحرب والفوضى وإرساء السلام والأمن في المنطقة..
من أقوال المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه:
«إن الـــذي يـــصيب فلسطين يصيبنا.. ولن يزدهر الوطن العربي ما دام جزء منه مغتصبا».
والله الموفق،،

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