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كفو... ونعم الرجال يا أبطال ((الداخلية))

1/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحمد لله على نعمته، بلدة طيبة ورب غفور، إنها كويت الخير، يخرج منها خير مختلف أشكاله، سكانها شعب كريم، يتسابقون بالمساهمة لفعل الخير، في كل بقاع العالم ولهم غرس للخير يتضاعف ومستمر، والحديث النبوي يقول: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وهذا ما شعرنا به، حين نجح أبطال الداخلية بالقبض على أفراد خلية الشر من مجرمين غرباء تمكن الشيطان منهم وأغووا غيرهم ليأكلوا من شجرة الفتنه ويشعلوها، ويستغلوا المناسبات والأماكن المأهولة ودور العبادة لتكون الفتنة أشد والقتل أكثر، أي فكر أو عقيدة شيطانية تحركهم، كل الشرائع السماوية والاسلام تحرم قتل النفس. هل سمع هؤلاء الأباليس قول الحق سبحانه: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
نحن في الكويت نرجو بل ونشعر أن الله سبحانه حافظ هذا البلد، وهذه واحدة من نعم الله علينا نحافظ عليها بمزيد من الصدقات وأعمال الخير، والعون والمساعدة لكل خلق الله، نحن أهل الكويت بكل أعراقنا ومذاهبنا ومعتقداتنا نعتبر بلدنا الكويت جنة الله في أرضة، ونعاهد الله ثم أنفسنا جميعا (مهما اختلفنا) بأننا لن نسمح للأبالسة والشياطين أن يغووا أحدا منا، ويأكل من الشجرة التي أكل منها أبونا آدم ففقد وطنه (الجنة) وهبط الى الارض. لذلك فعلى كل إنسان يعيش على هذه الارض الطيبة أن يحفظ نعمة الله عليه، ولا يطيع وسواس الشيطان (إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا) فيكفر بنعمة ربه ويخسر دنياه بعد أن خسر آخرته.
وكـلـنـا يـعلم أن اللــه خلقنا لعبادته (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وكــل انسان منا مختلف بعبادته بالكـــم والكيف والوقـــت وقراءة الـقــران، وهــذا الاختلاف سنة الله في خلقة، أما مـــا يجمعنا جميعا فهي الارض التي نقف ونكبر للصلاة عليها ونركع ونسجد عليها ثم تنتهي حياتنا تحت ثراها، إذا فلنحافظ على ما يجمعنا «كويتنا» أمنا وأمانا واستقرارا سخاءا رخاءا وبنعمة ربنا شاكرون.
تحية وقبلة على رأس كل رجال وزارة الداخلية عامة وأبطال أمن الدولة خاصة، نرفع لكم العقال وندعو الله ان يعينكم ويحفظكم، ونحن مطمئنون وعلى ثقة ما دمتم موجودين، بارك الله بكم وبعملكم.

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