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بنات الدهر

1/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بنات الدهر هي الشدائد والكوارث والدواهي والمصائب، أما الدهر فهو الحياة كلها وقد يعني الدهر الزمن الطويل، يقول ابن الزبعرى العامري القرشي:
كل عيش ونعيم زائل
وبنات الدهر يلعبن بكل
ويقول أيضا عمرو بن قميئة التغلبي:
رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى
فكيف بمن يرمي وليس برامي
وليس بشر في هذه الدنيا سالما من بنات الدهر، فالدنيا لم ولن تصفو لأحد، وتتفاوت قوة صبر الإنسان وتحمله حسب ثقته وإيمانه بخالقه مدبر كل شي الذي لا يخالف أمره، ولا يستطيع كائن من كان رد قضائه، ولم يحمل الله نفسا فوق طاقتها، والناس أطوار.
ومما يروى في هذا الجانب المهم في حياة الناس قصة صبر التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام وكان من الإسلام بمكانة، وأحد فقهاء المدينة السبعة، أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ذات النطاقين أسماء بنت ابي بكر الصديق، وقد زار الخليفة الوليد بن عبدالملك في دمشق ومعه ابنه محمد وكان عروة ذو مكانة عند الوليد، فدخل ابنه محمد وهو أعز أبنائه اسطبل خيل الوليد فضربته دابة فخر ميتا لوجهه، وبينما هو في هذا المصاب الجلل وقعت في رجلة الأكلة وارتفعت الى ساقه، فقال له الاطباء اقطعها قبل أن تسري في بدنك، فقطعت وهو يصلي فلم يئن وقال كلمته المشهورة: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، الحمد لله، كان لي أطراف اربعة فأخذت واحدا وتركت ثلاثة، وكان لي سبعة ابناء فأخذت واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت ابتليت فلطالما عافيت، ولئن كنت أخذت فلطالما أعطيت، ثم تمثل بقول معن بن اوس المزني:
لَعَمرُكَ ما أَهوَيتُ كَفّي لِرِيبَةٍ
وَلا حَمَلَتني نَحوَ فاحِشَةٍ رِجلي
وَلا قادَني سَمعي وَلا بَصَري لَها
وَلا دَلَّني رَأيي عَلَيها وَلا عَقلي
وَإِنّيَ حَقا لم تُصِبني مُصيبَةٌ
مِنَ الدَهرِ إِلّا قَد أَصابَت فَتىً قَبلي
ولقد صدق القائل: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، ودمتم سالمين.

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