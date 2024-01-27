(MENAFN
- Al-Anbaa) بنات الدهر هي الشدائد والكوارث والدواهي والمصائب، أما الدهر فهو الحياة كلها وقد يعني الدهر الزمن الطويل، يقول ابن الزبعرى العامري القرشي:
كل عيش ونعيم زائل
وبنات الدهر يلعبن بكل
ويقول أيضا عمرو بن قميئة التغلبي:
رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى
فكيف بمن يرمي وليس برامي
وليس بشر في هذه الدنيا سالما من بنات الدهر، فالدنيا لم ولن تصفو لأحد، وتتفاوت قوة صبر الإنسان وتحمله حسب ثقته وإيمانه بخالقه مدبر كل شي الذي لا يخالف أمره، ولا يستطيع كائن من كان رد قضائه، ولم يحمل الله نفسا فوق طاقتها، والناس أطوار.
ومما يروى في هذا الجانب المهم في حياة الناس قصة صبر التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام وكان من الإسلام بمكانة، وأحد فقهاء المدينة السبعة، أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ذات النطاقين أسماء بنت ابي بكر الصديق، وقد زار الخليفة الوليد بن عبدالملك في دمشق ومعه ابنه محمد وكان عروة ذو مكانة عند الوليد، فدخل ابنه محمد وهو أعز أبنائه اسطبل خيل الوليد فضربته دابة فخر ميتا لوجهه، وبينما هو في هذا المصاب الجلل وقعت في رجلة الأكلة وارتفعت الى ساقه، فقال له الاطباء اقطعها قبل أن تسري في بدنك، فقطعت وهو يصلي فلم يئن وقال كلمته المشهورة: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، الحمد لله، كان لي أطراف اربعة فأخذت واحدا وتركت ثلاثة، وكان لي سبعة ابناء فأخذت واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت ابتليت فلطالما عافيت، ولئن كنت أخذت فلطالما أعطيت، ثم تمثل بقول معن بن اوس المزني:
لَعَمرُكَ ما أَهوَيتُ كَفّي لِرِيبَةٍ
وَلا حَمَلَتني نَحوَ فاحِشَةٍ رِجلي
وَلا قادَني سَمعي وَلا بَصَري لَها
وَلا دَلَّني رَأيي عَلَيها وَلا عَقلي
وَإِنّيَ حَقا لم تُصِبني مُصيبَةٌ
مِنَ الدَهرِ إِلّا قَد أَصابَت فَتىً قَبلي
ولقد صدق القائل: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، ودمتم سالمين.
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