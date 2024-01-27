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كلوب يصعق أوساط الكرة العالمية بنبأ تخليه عن تدريب ليفربول

1/27/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن قرار تنحيه عن منصبه في نهاية الموسم، لا يعني أنه يعاني من مشاكل صحية.
وفاجأ كلوب أوساط الكرة الإنجليزية والأوروبية أمس الجمعة، عندما أعلن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم، مبينا أن كاقته لأداء هذه الوظيفة "بدأت تنفد".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، قال كلوب في إعلان رحيله عن ليفربول: "أنا بصحة جيدة في عمري، فقط عدد قليل من المشاكل الصغيرة، لا شيء يجب على أي شخص أن يقلق بشأنه".
وأضاف: "لقد أخبرت النادي بالفعل في نوفمبر (تشرين الثاني). إن العمل الذي أقوم به يراه الناس من الخارج، عندما أكون على خط التماس أو في التدريب ولكن غالبية الأشياء تحدث حول هذه الأشياء، هذا يعني أن الموسم يبدأ وأنك تخطط بالفعل للموسم المقبل".
وتابع: "لقد جلسنا هناك معًا لمناقشة التعاقدات المحتملة والمعسكر الصيفي وخطر ببالي أنني لم أكن متأكدًا من أنني سأبقى هنا بعد الآن. وتفاجأت لأنني فكرت في ذلك بنفسي ثم بدأت أفكر في الأمر وبالطبع، كان الموسم الماضي صعبًا للغاية".
وأردف: "عندما أدركت مبكرًا أن الفريق يمتلك فئة عمرية فائقة وإمكانيات هائلة. يمكنني أن أبدأ بالتفكير في نفسي مرة أخرى وكانت تلك هي النتيجة. أعتقد أن هذا قرار صحيح بنسبة 100 %".
وأصر كلوب على أن الموسم لن يتعطل وأنه حريص على تجربة حياة طبيعية قبل أن يكبر.
وأوضح:“أود أن أقول إن الأمر متروك لنا بنسبة 100 %. لقد واجهت موقفًا مشابهًا في دورتموند، لكن الأمر متروك لنا".
وبيّن: "أنا ملتزم بالموسم، لدينا 30 مباراة مقبلة وهو ما يعد موسما كاملا تقريبًا، الأمر كله يتعلق بنا. الطريقة التي نشأنا بها معًا في السنوات القليلة الماضية كانت استثنائية وكنت أقول دائمًا إنه لا ينبغي أن يحدث شيء بسببي".
وواصل: "عندما اتخذت القرار كان الأمر مريحًا كما لو كان هناك خط النهاية. إذا كان بإمكاني البقاء هنا في هذا الدور، فسوف أكون في قمة السعادة، لكنني لا أستطيع ذلك. سنشعر بالانزعاج فقط إذا سمحنا بحدوث ذلك كنادي، وأنا متأكد من أن الفريق والجمهور سيكونان على ما يرام".
وزاد: "أعتقد أن الأمر يستحق أن نعيش اللحظة وندفع بعضنا البعض قدر الإمكان ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق كل شيء. وفي الموسم المقبل ليس هناك سبب لنكون جاهزين 100 في المائة. ما يزال هناك أشخاص يعملون على ذلك، لذا فإن النادي في أيدٍ أمينة والمستقبل مشرق".
وأكمل: "لقد جئت إلى هنا في اليوم الأول وقلت إنني رجل عادي، لكنني لا أعيش حياة طبيعية ولا أريد أن أتقدم في السن قبل أن أرى كيف تسير الأمور. أحتاج إلى المحاولة وهذه هي اللحظة المناسبة بالنسبة لي وللنادي".
قدم مدرب ليفربول يورجن كلوب، تفسيرات لقراره بالتنحي عن منصبه في نهاية الموسم، مبينا أنه لم يعد صغيرا في العمر لأداء وظيفته بشكل مثالي.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي خاص أقيم أمس: "ندرك أننا لم نعد أرانبًا صغيرة بعد الآن، ولم نعد نقفز عاليًا كما فعلنا. لم أخطط بالتفكير في الأمر. هذا النادي، خاصة مع الفريق الذي لدينا، يحتاج إلى مدير فني كبير في مستواه. عندما لا أستطيع التواجد هناك، يجب أن أخبر أحداً. لقد أبلغت النادي بالقرار. وما زلت أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
وأضاف: "كنت أفعل ذلك (التدريب) منذ 24 عامًا، وعندما يكون لديك مهنة، عليك أن تستثمر كل ما لديك. أدركت أن مواردي لها نهاية. لم أعد صغيرًا بعد الآن، وعلى سبيل المثال لا أستطيع القفز بأقصى ما أستطيع".
وتابع: "كان الارتياح موجودا عندما اتخذت القرار وكان هذا شيئا آخر أدركته، اليوم كان الأمر مختلطًا لكنني لست عاطفيًا. كان علي أن أخبر المالكين، ثم المشجعين واللاعبين. كان رد فعل اللاعبين رائعًا، كان جيدًا حقًا. بعد اليوم لن أجيب على أي أسئلة أخرى بخصوص (القرار) حتى نهاية الموسم. كان علي أن أخبر بعض الأشخاص هذا الأسبوع في وقت سابق وكانت هناك بعض الدموع، لكن هذا طبيعي بعد فترة طويلة معًا".
وعن ردة فعل اللاعبين، قال كلوب: "اللاعبون الذين تحدثت إليهم جميعا وعدد قليل من الآخرين بعد ذلك. لم يكن لديهم الكثير من الأسئلة. لدينا رابطة قوية حقا. نحن محترفون.. الشبان في حالة مزاجية جيدة حقًا، لم يكن الأمر كما لو أن أنهم سيقيمون حفلة عندما أخبرتهم، لكنهم كانوا في التدريب كالمعتاد".
ورفض كلوب التدخل في اختيار خليفته في كلوب وقال: "لماذا ينبغي لي ذلك؟ في هذا العالم، لديك بعض الوجوه التي تقوم بأشياء مذهلة لا نراها كثيرًا. يبدو أنني أقوم بكل العمل، لكن لا أستطيع ذلك. ما بنيناه هو هيكل قوي بشكل لا يصدق وراء الكواليس. الكثير من الناس يعملون هنا بفكرة واحدة فقط وهي العثور على أفضل شيء لليفربول".
وأكد كلوب أن شركة "FSG" المالكة للنادي، لم يكن لها أي دور في قراره، وقال: "سيكون من السهل في هذه الوظيفة إلقاء اللوم على المالكين والقول إن كان على الشركة أن تنفق المزيد.. هل كنت سعيدًا دائمًا؟ لا، ولكنهم قاموا ببناء مدرجين، ومركز AXA هذا (مركز التدريب الجديد) الذي سيستخدمه النادي لمدة 40 أو 50 عامًا، لقد فعلنا ذلك بشكل صحيح، بطريقة ليفربول التي أحبها. إن عدم فوزنا بالألقاب لا يرجع إلى المال".
وحول خططه المستقبلية، قال كلوب: "لم أعش حياة (طبيعية) قط. هذا صحيح. كان قضاء ثلاثة أو أربعة أسابيع في الصيف كافيًا، لكن ليس بعد الآن. لا يوجد ناد، ولا منتخب في العام المقبل، ولا يوجد ناد إنجليزي آخر على الإطلاق، يمكنني أن أعدكم بذلك. حتى لو لم يكن لدي ما آكله، فلن يحدث ذلك".
ووجه كلوب رسالة إلى جماهير ليفربول قائلا: "آمل أن تتمكن الجماهير من قبول القرار. لست في مزاج يسمح لي بقول شكرا لكم لكني سأفعل ذلك، فهذه الأشياء ستحدث. ولكن الآن حان وقت بقية الموسم".
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي في نادي ليفربول بيلي هوجان بكلوب، وقال في المؤتمر الصحفي: "من الصعب أن نضع الكلمات التي تعبر عن مدة أهمية ذلك. عندما انضم إلينا يورجن تحدث عن ترك النادي في مكان أفضل مما وجده. ولا شك أنه قد فعل ذلك".
وأضاف: "الأخبار حزينة، وأنا متأكد من أن الكثير من أنصارنا يشاركوننا هذه المشاعر. لقد عملنا جنبًا إلى جنب على مدى السنوات التسع الماضية وكنت أعلم أن هذا هو القرار الذي اتخذه وآمن به. عندما يتخذ زميلك وصديقك قرارًا كهذا، عليك احترامه".
وعما إذا كان متفاجئا بقرار كلوب، قال: "هل فوجئت؟ نعم بالطبع! لكن الناس لا ترى كمية العمل والضغط.. أنا مستغرب لكني أفهم ذلك. أراد يورجن أن يحظى النادي بفرصة السير في عملية منظمة وليس من السهل القيام بذلك إذا لم يتم نشر هذه الأخبار علنا".
ورفض هوجان الكشف عن مرشحيه لخلافة كلوب قائلا: "من وجهة نظرنا، لا أرغب في تحديد توقعات أو مرشح بارز. الطريقة التي نعمل بها كناد هي التأكد من أننا ننظر إلى جميع المعلومات والبيانات. لا أستطيع الالتزام بجدول زمني لذلك". -(وكالات)

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