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رابطة اللاعبين الدوليين تصادق على التقريرين المالي و الإداري

1/27/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عقدت الهيئة العامة لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية اجتماعها العادي، برئاسة نائب سمو رئيسة الرابطة فادي زريقات وحضور أعضاء الهيئة العامة.
واستهل زريقات الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور ونقل لهم تحيات رئيسة الرابطة الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين المعظمة وتقديرها للجهود المبذولة من أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الرابطة، وحرصهم على إنجاح مسيرة الرابطة وديمومة العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد لتحقيق كافة الأهداف المنشودة.
وأكد زريقات على خصوصية الرابطة وسعيها الدائم لتقديم الخدمات التي تليق باللاعبين الدوليين وبما يتناسب مع العطاء والتضحيات والإنجازات الكبيرة التي حققها الرياضيين الأردنيين في المحافل العربية والقارية والدولية وساهمت في رفع علم الوطن عالياً.
وشهد الاجتماع مصادقة الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق، والمصادقة كذلك على التقرير الإداري الذي تم استعراضه من الأمين العام أحمد قطيشات وتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والإنسانية التي نظمتها الرابطة خلال العام 2023.
كما شهد الاجتماع المصادقة على البيانات الختامية والتقرير المالي للعام 2023 وإقرار مشروع الموازنة السنوية للعام الجديد 2024.
وبعد نقاشات واسعة وتقديم المقترحات حول النشاطات المقترحة للعام الجديد، تم وضع العديد من الملاحطات لأخذها بعين الاعتبار، ضمن نشاطات العام الجديد وأبرزها إقامة سباق الجري السنوي الذي يقام في متنزه الرابطة احتفالاً بعيد الإستقلال وعيد ميلاد سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وإقامة سلسلة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، وتفعيل عمل ودور اللجان المنبثقة عن الرابطة لإقامة نشاطات متنوعة في مختلف محافظات الوطن.
كما ترأس زريقات اجتماع مجلس إدارة الرابطة، الذي عُقد بعد ختام اجتماع الهيئة العامة، وتم خلاله المصادقة على محضر الاجتماع الأخير والتأكيد على التواصل الدائم مع كافة أعضاء الرابطة والترحيب بهم للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات المنوي إقامتها هذا العام.

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