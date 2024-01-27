غوارديولا عن رحيل كلوب: سأفتقده.. لكنني سأنام بشكل أفضل

كلوب يصعق أوساط الكرة العالمية بنبأ تخليه عن تدريب ليفربول

انضم غوارديولا إلى سيتي بعد عام من وصول كلوب إلى ليفربول ويتنافس الثنائي على قمة كرة القدم الانكليزية منذ ذلك الحين حيث تواجها 29 مرة في مختلف المسابقات فاز كلوب 12 مرة، وفاز غوارديولا 11 مرة، وانتهت ست مباريات بالتعادل.



وقال غوارديولا بعد مباراة السيتي وتوتنهام في الكاس : "أنا متفاجئ قليلا من خبر رحيله، كلوب مدرب مذهل".



وأضاف: "رغم عدم معرفتي به شخصيا عن قرب، إلا أنني أظن أنه شخص رائع أيضا، لذا أشعر أنه عند رحيله بنهاية الموسم، جزء منا في مانشستر سيتي سيغادر معه، لأن ليفربول تحت قيادته كان أشرس منافس لسنوات".



وأكد بيب: "شخصيا، كلوب كان منافسي اللدود، سواء عندما كان في بوروسيا دورتموند أو هنا، لذا سأفتقده بشدة".



وختم مازحا : "سأكون مسرورا قليلا، لأنني سأنام بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتما سيعود من جديد". -وكالات