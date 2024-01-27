من هم المدربون المرشحون لخلافة كلوب في ليفربول؟



وفي مقابلة مع موقع "ليفربول"، قال صحاب الـ56 عاماً: "يمكنني أن أتفهم بأنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونه (الخبر) للمرة الأولى، لكن من الواضح أن بإمكاني تفسيره أو على الأقل محاولة شرحه".



وبرر: "الأمر هو أن، كيف يمكنني أن أوضح ذلك، طاقتي نفدت.. من الواضح أني كنت أعلم منذ فترة طويلة أني سأضطر إلى الإعلان عن ذلك في وقت ما.. أعلم أني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مراراً وتكراراً"، نقلا عن الحرة.





وفيما يلي أهم المدربين المرشحين لخلافة كلوب، بحسب صحيفة "التايمز" اللندنية:



تشابي ألونسو



سيكون لاعب خط وسط ليفربول السابق، البالغ من العمر 42 عامًا، هو المفضل لدى الجماهير إذا عاد إلى ملعب أنفيلد، حيث أن بدايته الواعدة في التدريب مع باير ليفركوزن، الذي يتصدر الدوري الألماني، تجعله مرشحا قويا للمنصب.



ويعتبر ألونسو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وسجل هدف التعادل في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، في شباك نادي ميلان الإيطالي، وذلك بعدما كان "الريدز" متأخرين بنتيجة 3 - صفر، لكنهم تمكنوا من تحقيق اللقب بفضل ضربات الجزاء الترجيحية.



وقد أمضى المدرب الإسباني 5 سنوات في ليفربول كلاعب، وفاز معه بـ4 ألقاب.



ورغم أن اللاعب الناجح داخل المستطيل الأخضر، ليس بالضرورة أن يكون مدربا من الطراز الرفيع، بيد أن ما يفعله ألونسو في الوقت الحالي مع فريق باير ليفركوزن الألماني، يجعل لديه مستقبلا واعدا في قيادة الفرق الكبرى.



وقد أثبت نجم ريال مدريد السابق، أنه شخص جذاب في المقابلات، ويتواصل بشكل جيد مع الإعلام، وهو يركز في الملعب على الاستحواذ، وقد استفاد من خبرات المدربين الذي لعب تحت قيادتهم مثل، بيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو، وكارلو أنشيلوتي، وفيسينتي ديل بوسكي.



روبرتو دي زيربي



كان للمدرب الإيطالي الشغوف تأثير فوري عند تسلمه مهمة قيادة نادي برايتون الإنكليزي في سبتمبر 2022، حيث تعادل 3-3 مع ليفربول على ملعب أنفيلد في أول مباراة له، مقدما كرة قدم هجومية وممتعة.



واعتبر كثير من النقاد أن تكليف دي زيربي بتدريب براتيون كان بمثابة مهمة لا يحسد عليها حيث إنه خلف المدرب الإنكليزي غراهام بوتر، الذي قاد ذلك الفريق إلى أفضل مركز له في الدوري الإنلكيزي الممتاز.



لكن نتائج برايتون لم تتراجع، وسرعان ما رسخ دي زيربي أسلوبه التدريبي التقدمي بين لاعبيه الجدد.



وقاد المدرب، البالغ من العمر 44 عامًا، برايتون إلى أول موسم أوروبي له على الإطلاق، حيث تأهل للدوري الأوروبي، وقادهم إلى مرحلة خروج المغلوب.



ومثل كلوب، يتصف المدرب الإيطالي بالحماس والحيوية، إذ أنه يقف على خط التماس، ويستمر في إعطاء التعليمات بكل حزم وقوة.



وأشاد كلوب بدي زيربي في وقت سابق من هذا الموسم، ووصف برايتون بأنه من أفضل الفرق في الدوري الإنكيلزي الممتاز، وقال إن استقدام المدرب الإيطالي كانت خطوة ذكية.



جوليان ناغيلسمان



يتمتع المدرب الألماني، البالغ من العمر 36 عامًا، بسيرة ذاتية رائعة بالنسبة شخص صغير السن في مجال التدريب، حيث قضى فترات جيدة في نادي هوفنهايم (وكان عمره وقتها 28 عامًا)، ومن ثم لايبزيغ وبايرن ميونخ، ويقود الآن منتخب "المانشافيت" استعدادا لبطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده هذا الصيف.



وسيكون أسلوبه في الضغط موضع تقدير من قبل الإدارة في أنفيلد، كما أن لديه خبرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال المدة التي قضاها مع العملاق البافاري، والذي حقق معه لقب الدوري الألماني وكأس السوبر المحلي مرتين قبل إقالته في مارس من العام الماضي.



ويمتاز ناغيلسمان بالمرونة في الخطط التكتيكية، حيث يستطيع الفريق الذي يدربه أن يلعب بخط دفاع ثلاثي أو رباعي.



ولدى المدرب الشاب عقد قصير الأجل مع منتخب ألمانيا، ينتهي في الصيف الحالي، حيث من المتوقع أن يخلفه كلوب في تلك المهمة، إلا إذا قرر الأخير العودة لتدريب أحد الأندية.



أنجي بوستيكوجلو



يتمتع مدرب توتنهام الإنكليزي بسحر مماثل لكلوب، إذ أنه أظهر على الفور قدرته على التواصل مع القاعدة الجماهيرية، بينما قام بتغيير أسلوب لعب الفريق وعقليته منذ وصوله قادما من نادي سلتيك الإسكتلندي، الصيف الماضي.



وقد يكون من غير المرجح أن يغادر بوستيكوجلو، 58 عامًا، توتنهام قريبًا، لكن مكانة ليفربول كأحد أفضل الفرق في أوروبا قد تكون مغرية له.



وحقق المدرب الأسترالي الكثير من الإنجازات في بلاده واليابان واسكتلندا، ويتمتع بأسلوب لعب مميز و شجاع في التعامل مع الكرة.



وتمكن بوستيكوجلو من تجديد أسلوب توتنهام، على الرغم من رحيل نجم الفريق الأول، هاري كين، وإصابة الكثير من اللاعبين.



توماس فرانك



يقدم مدرب نادي برينتفورد الإنكليزي، البالغ من العمر 50 عامًا، أداء متميزا مع فريقه خاصة عند مواجهة الفرق الكبرى في الدوري الممتاز.



وكان قد انتقل إلى برينتفورد عام 2016 كمدرب مساعد، بيد أنه تولى منصب المدير الفني بعد ذلك بسنتين، حيث أعاد الفريق إلى مصاف الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية موسم 2020–21.



ونظرًا لإدراكه للفجوة في الإمكانيات بين برينتفورد وفرق مثل ليفربول، فقد درب ناديه ليكون حاسمًا في الركلات الثابتة والهجمات المرتدة، ومع ذلك فقد كان يعمد أيضا إلى فكرة الاستحواذ على الكرة في كثير من الأحيان.



ويحظى فرانك باحترام كبير في ناديه الحالي، وذلك على الرغم من 5 خسائر متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز مؤخرًا.



مرشحون آخرون



مما لا شك فيه أن الكثير من الأسماء المعروفة في جميع أنحاء العالم ستكون مهتمة بخلافة كلوب، فهناك مدربون من طراز رفيع عاطلون عن العمل في الوقت الحالي، مثل الإيطالي أنطونيو كونتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، لكن هناك مخاوف باعتبارهما مثيران للجدل، وقد يتسببان ببعض المتاعب داخل غرفة تبديل الملابس.



وهناك أيضا أسطورة ليفربول السابق، ستيفن جيرارد، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه سيكون المدرب المستقبلي للفريق الأحمر.



وتمكن جيرارد من إعادة بناء سمعته بعد توليه تدريب نادي الاتفاق السعودي، وذلك عقب فترة مخيبة للآمال قضاها مع فريق أستون فيلا الإنكليزي.