سابالينكا: لم أتخيل رفع الكأس مرة أخرى









وقالت سابالينكا التي كانت قد فازت باللقب أيضًا في الموسم الماضي: "لقد كانا أسبوعين رائعين ولم أتخيل رفع الكأس مرة أخرى. أنا لا أتحدث أبدًا عن عائلتي في هذه الخطب، لكن يجب أن أشكركم على كل ما فعلوه من أجلي. أحبكم كثيرًا، أنتم أكبر دافع لي. لا أستطيع الانتظار للعودة لأحتفل معكم. كما هو الحال دائمًا، سيكون خطابي غريبًا. يا فريقي شكرًا جزيلاً لكونكم بجانبي مهما كان الأمر".

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