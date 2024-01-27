سابالينكا: لم أتخيل رفع الكأس مرة أخرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عبّرت لاعبة التنس ارينا سابالينكا عن سعادتها الكبيرة بفوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب اللاعبة كينوين زينغ في اللقاء الذي جمعهما.
وقالت سابالينكا التي كانت قد فازت باللقب أيضًا في الموسم الماضي: "لقد كانا أسبوعين رائعين ولم أتخيل رفع الكأس مرة أخرى. أنا لا أتحدث أبدًا عن عائلتي في هذه الخطب، لكن يجب أن أشكركم على كل ما فعلوه من أجلي. أحبكم كثيرًا، أنتم أكبر دافع لي. لا أستطيع الانتظار للعودة لأحتفل معكم. كما هو الحال دائمًا، سيكون خطابي غريبًا. يا فريقي شكرًا جزيلاً لكونكم بجانبي مهما كان الأمر".
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