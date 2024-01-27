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«إيميليو نسوي» يكتب التاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

1/27/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قبل 22 عاماً كان الصبي جامع الكرات إميليو نسوي يرمي الكرة بسرعة لمهاجم فريق مدينته ريال مايوركا الإسباني، وهو الكاميروني صامويل إيتو، اليوم بات مهاجماً مخضرماً يتصدر في شكل مفاجئ قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار التي فاز بها إيتو نفسه مرتين ويتصدر قائمتها التاريخية.

وبين مايوركا وكأس الأمم الحالية في كوت ديفوار، قصة ملهمة لنسوي (34 عاما) المولود لأم إسبانية وأب من غينيا الاستوائية، الفائز ببطولتين أوروبيتين تحت 19 و21 عاماً بقميص إسبانيا عامي 2007 و2011، قبل أن يقرر اللعب لمنتخب البلد الإفريقي الصغير.

وقال نسوي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في فندق الفريق: بالنسبة لي أعتقد أنه كان أحد أفضل القرارات التي اتخذتها أن ألعب لغينيا الاستوائية.

وتابع: إنه ليس قرار كرة القدم فقط. إنه أيضًا قرار شخصي بأن ألتقي بعائلتي. أنا سعيد جدًا وفخور بقراري.

دخلت غينيا الاستوائية البطولة في مشاركتها الرابعة وكثيرون لا يأبهون بها، لكنّ المنتخب الملقب بـ"الرعد الوطني" بات ملء السمع والأبصار بفضل تصدّره المفاجئ بفوزين وتعادل في مجموعة ضمت نيجيريا وكوت ديفوار.

وسجل الفريق 9 أهداف من بينهم خمسة لنسوي، لاعب إنترسيتي في الدرجة الثالثة الإسبانية، بواقع ثلاثة في غينيا بيساو خلال الفوز 4-2 وهدفين في كوت ديفوار، التي سحقها 4-0 مع الرأفة.

وعن ذلك النجاح غير المتوقع وفرص المضي قدما بالبطولة، قال المهاجم: نحن نفكر خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى. نعلم أننا منتخب صغير ونعلم أيضًا أن كل شيء يمكن أن يحدث على أرض الملعب. راهنا نحن نستمتع ونريد أن نواصل الاستمتاع.

وإذ استمر نسوي، الذي بصم على أول هاتريك في البطولة منذ 2008، على نفس نجاعته التهديفية فقد يكسر رقم مهاجم زئير مولامبا نداي القياسي الصامد منذ 1974 حين سجل 9 أهداف في نسخة واحدة.

وقال مبتسما: أنا طموح، لكن بصراحة سأوقع عقدا الآن إذا نص على أنني سأكون هداف البطولة.

وغينيا الاستوائية، المصنفة 18 على مستوى إفريقيا، وعدد سكانها لا يتجاوز 1,8 مليون نسمة، ليست قوة رئيسية في القارة.

لكنّ البلد الرابض في وسط إفريقيا حقّق تقدمًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، مدفوعًا باستضافته كأسين لأمم إفريقيا في 2012 ومرة أخرى في 2015، حين حلّ رابعا في أفضل نتائجه.

وتبقى كتيبة "الرعد الوطني"، التي يقودها المدرب المحليّ الهادئ خوان ميتشا منذ 2021، دون هزيمة منذ يونيو 2022.

وبعد تصفيات قارية ناجحة، واصل الفريق عروضه الجيدة واستهل تصفيات كأس العالم بفوزين، بينهما فوز على ليبيريا خارج قواعده في نوفمبر الفائت.

وقال نسوي: أعتقد أن أهم نقاط قوتنا هي المجموعة، لأننا نلعب معًا منذ ثماني أو تسع سنوات تقريبًا، لذلك نحن إخوة. ليس لدينا أي نجم كبير لكن كمجموعة أعتقد أننا الأقوى في كل أفريقيا. لمجرد استمرار الأمر، علينا أن نتابع بنفس الطريقة أن نكون متواضعين.

نقطة التحوّل في حياة نسوي الذي وُلد ونشأ في مايوركا حدثت بعد فوزه في بطولة أوروبا تحت 21 عاما في 2011، رفقة الحارس دافيد دي خيا والظهير جوردي ألبا ولاعب الوسط خوان ماتا الذين لعبوا بعدها على أعلى المستويات.

ورغم "إيمانه بنفسه" للعب لمنتخب إسبانيا الأول يوما بعدما مثّل كل الفئات الشبابية، قرر نسوي، لاعب مايوركا بالدوري الإسباني حينها، اللعب لغينيا الاستوائية لأنه أراد أن "أعرف من أين انحدر".

وقال: جاء مسؤولو غينيا الاستوائية وقالوا من فضلك تعال للعب معنا ستكون القائد. أنت شاب لكننا نعتقد أنك المستقبل. لذا فكرت في الأمر وكل شيء شرحه أبي ليّ سابقا.

وحين حطت طائرته في مالابو في مطلع 2012، كانت هذه أول زيارة له لمسقط رأس أبيه. ومذاك سجّل 23 هدفا في 41 مباراة وبات بطلا شعبيا في غينيا الاستوائية.

وقال ميتشا: شعب غينيا الاستوائية مُمتن له حقا إذ يمكنك أن ترى مدى حبه لبلاده، وتابع: إنه أمر لا يصدق أن يكون لديك شخص مثله، وآمل أن يبقى معنا لفترة طويلة.

المذهل أنّ نسوي الذي أحرز أهدافا أكثر مما أحرز النيجيري فيكتور أوسيمين والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في هذه البطولة مجتمعين، لعب لفترة كظهير أيمن.

ورغم أنه لعب في مايوركا ومنتخبات إسبانيا للشباب كمهاجم إلا أنه لعب لفترات كظهير أيمن، وصاحب انتقاله لميدلزبره الإنجليزي في 2014 اكتشافه لمرونته التكتيكية.

وأوضح: قال مايكل لاودروب (مدرب مايوركا) إنني سأكون أفضل كجناح لأنني كنت قويًا بدنيًا. وبعد أن انتقلت إلى إنجلترا مع إيتور كارانكا ميدلزبره وضعني في مركز الجناح الأيمن المهاجم.

وتابع ضاحكا: بعد ذلك قال لي جميع المدربين إنني أستطيع اللعب في كل مكان. لذلك لعبت العام الماضي كقلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم ولاعب خط وسط. أعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة لي.

وأضاف: لكن بصراحة، أشعر أنني مهاجم، فقد لعبت مع المنتخب طوال هذه السنوات الـ 12 بهذا المركز، ولعبت طوال حياتي تقريبًا كمهاجم.

ومع بلوغه الخامسة والثلاثين هذا العام، يمكن أن تكون هذه آخر بطولة له في كأس الأمم الإفريقية.

لكنّه قال تحت أنظار زملائه: بطلي هو كريستيانو رونالدو. إنه أكبر مني. أهتم كثيرًا بجسدي. أحب تناول الطعام الصحي. بالنسبة لي، لا أعتقد أنه سيكون الأخير لأنني أشعر بتحسن عما كنت عليه عندما كنت في السابق.

وعادة ما يتبع البطولات الكبرى قفزات في مسيرة أبطالها، لكنّ نسوي يبدو "سعيدا ويسجل الأهداف" في فريق بلدة إليكانتي حيث "الحياة والطقس جميلان".

لكنّه قال ضاحكا: لا تعرف أبدًا، ربما يأتي شخص ما غدًا بعرض لا يمكنك رفضه، لكنني لا أفكر في ذلك حقًا.

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