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سابالينكا تحافظ على لقبها.. ونهائي الرجال ينتظر بطلا جديدا

1/27/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ملبورن - احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للعام الثاني على التوالي بعدما تغلبت أمس السبت على الصينية كينوين تشينج.
واحتاجت سابالينكا إلى ساعة و16 دقيقة لتهزم تشينج بنتيجة 6-3 و6-2، لتتوج باللقب دون خسارة أي مجموعة في البطولة.
وباتت سابالينكا هكذا أول لاعبة تفوز بأستراليا المفتوحة عامين متتالين، بعد مواطنتها فيكتوريا أزارينكا التي حصدت البطولة العامين 2012 و2013.
وستستمر سابالينكا في وصافة التصنيف العالمي خلف البولندية إيجا شفيونتك.
وأقرت سابالينكا، بأنها ضغطت على فريقها بعد خسارتها نهائي بطولة بريسبن أمام الكازاخية إلينا ريباكينا.
واحتاجت سابالينكا إلى ساعة و16 دقيقة لتهزم تشينج بنتيجة، لتتوج باللقب دون خسارة أي مجموعة في البطولة.
وقالت سابالينكا لدى تسلمها الكأس "ضغطت على فريقي بعد نهائي بريسبن وظهرنا هنا بشكل أفضل".
ووجهت سابالينكا كلمة لمنافستها الصينية في النهائي قائلة "أود أن أهنئ كينوين. أدرك أنه شعور صعب للغاية ولكنك صغيرة في السن ولاعبة كبيرة. سوف تصلين إلى الكثير من النهائيات وواثقة من أنك ستفوزين".
وتابعت "أود أن أشكر أسرتي أيضا لأنني دائما ما أنساها في هذه الخطابات".
ومن جانبها قالت تشينج خلال كلمتها "أود تهنئة أرينا لأنها لعبت بشكل جيد للغاية. إنه أول نهائي لي وأشعر ببعض الأسى. إنه موقف صعب ، لأنه كان بإمكاني تقديم أداء أفضل".
وأضافت صاحبة الـ21 عاما "شكرا لفريقي لأنه ساعدني في الوصول إلى هنا".
من ناحية ثانية، يتبارز الروسي دانييل مدفيديف والإيطالي يانيك سينر على لقب أول في بطولة أستراليا المفتوحة عندما يلتقيان اليوم في نهائي الرجال.
ومنذ إحراز السويسري ستانيسلاس فافرينكا لقب 2014، هيمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش بستة ألقاب، كما أحرز السويسري روجيه فيدرر لقبين والإسباني رافايل نادال لقباً واحداً.
لكن فوز سينر الصاخب على ديوكوفيتش أول من أمس الجمعة في نصف النهائي بأربع مجموعات، وضع حداً لحقبة الصربي المخضرم، على الأقل موقتاً.
حاصر الإيطالي خصمه المتوّج باللقب عشر مرات وحرمه بهدوئه من متابعة حلم الوصول إلى اللقب الخامس والعشرين القياسي في الجراند سلام.
لم يخسر الإيطالي إية مجموعة حتى نصف النهائي وكان مبهراً بارسالاته، إذ لم يواجه أي نقطة كسر ارسال أمام "نولي"، وكُسر مرتين فقط من أصل 88 مرة في ملبورن.
وقال سينر (22 عاماً) أن إيمانه بقدرته على احداث تغيير في البطولات الكبرى، عزّزه فوزه على ديوكوفيتش مرتين في نهاية موسم 2023، وأضاف: "أنا مرتاح حقاً، بصراحة. أحاول العمل بجهد قدر الإمكان، وفي ذهني اعتقد ان العمل الجاد يؤتي ثماره بطريقة ما، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق أحلامنا".
وتابع اللاعب الشاب "إذا تحقق هذا الأمر، يكون جيداً. وإذا لم يتحقق، أكون قد قدّمت كل ما في وسعي، والباقي لا يمكنني السيطرة عليه".
وبحال تتويج المصنف رابعاً عالمياً، سيكون الأصغر منذ 2008، عندما أحرز ديوكوفيتش لقبه الكبير الأول بعمر العشرين.
كما سيصبح ثالث إيطالي يحرز لقباً كبيراً في فردي الرجال والأوّل في أستراليا.
وسيجمع نهائي ملعب رود ليفر أرينا اليوم لاعبين يعيشان فترة ثبات لافتة، منذ بداية موسم 2023، إذ أحرز سينر ومدفيديف انتصارات أكثر من أي لاعب آخر.
ويسعى مدفيديف (27 عاماً)، المصنف ثالثاً عالمياً، إلى إحراز ثاني ألقابه الكبرى بعد فلاشينج ميدوز 2021، وذلك عندما يخوض النهائي الثالث في ملبورن، بعد سقوطه أمام ديوكوفيتش في 2021 ونادال في العام التالي.
لكن مشواره نحو النهائي كان أكثر تعقيداً من الذي واجهه سينر. أمضى 20.5 ساعة في الملاعب، أي أكثر بنحو ست ساعات من الإيطالي، وخاض ثلاث مباريات طويلة انتهت بخمس مجموعات، وقلب تأخره بمجموعتين مرتين، بينها نصف النهائي المشوّق أمام الألماني ألكسندر زفيريف.
وقال الروسي صاحبة القامة الطويلة "أنا أقوى من قبل لأني بت مقتنعاً بتحقيق بعض الأمور الإضافية. قبل ذلك، لم أكن أقوم بها لبلوغ النهائي. أنا أقوى من الناحية الذهنية، وسعيد لذلك".
وأردف الروسي: "بصراحة، من الأفضل أن تبلغ النهائي بعد أن تفوز بمباريات من ثلاث أو أربع مجموعات، لكن هذا ما حصل. أنا فخور واتطلع للنهائي لتقديم كل ما أملك".
في المواجهات المباشرة بين اللاعبين، يتقدّم مدفيديف 6-3 على سينر، رغم أن الإيطالي فاز في آخر ثلاث مواجهات، بينها نهائي دورة ايه تي بي الختامية في تشرين الثاني (نوفمبر).
وصحيح أن سينر رفع من مستوياته بشكل لافت، إلا ان خبرة مدفيديف قد تلعب دورها، إذ يستعد لخوض سادس مباراة نهائية في البطولات الكبرى.
وشرح: "آمل في أن تساعدني هذه الخبرة. أوّل نهائي (لسينر)، اعتقد أنه يكون مختلفاً دوماً للجميع".-(وكالات)

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