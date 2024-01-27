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الإمارات تترقب طاجيكستان في ثمن النهائي.. وأستراليا تتطلع لاجتياز إندونيسيا

1/27/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الريان - شدد خالد الهاشمي مدافع منتخب الإمارات، على أن الفريق جاهز لمواجهة طاجيكستان اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة في الريان، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
ويلتقي الفائز في ربع النهائي، مع الفائز من مباراة المنتخب الوطني والعراق التي ستقام يوم غد.
وقال الهاشمي: "أعتقد أننا أنجزنا مهمتنا الأولى بالتأهل إلى الدور الثاني من هذه البطولة، والآن نحن مستعدون لخوض مواجهة طاجكستان بأفضل صورة. بكل تأكيد سيكون هدفنا تحقيق الفوز على منافسنا والتطلع إلى التأهل للدور ربع النهائي".
وشدد بالقول: "قدم منتخبنا مردودا جيدا في النسخة الماضية من البطولة، ونحن فخورون بذلك، ونسعى الآن إلى تقديم أداء مميزا آخر يسعد الجماهير الإماراتية".
وأكمل: "درسنا طريقة لعب المنتخب الطاجيكي وخططه التكتيكية جيداً وسنكون جاهزين للتصدي لمحاولاته الهجومية وإيقاف خطورته، وأعتقد أن التركيز هو أهم شيء في مباراة الغد من أجل تقديم مباراة تليق بمستوى الكرة الإماراتية والظفر ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي".
وختم: "في مثل هذه البطولة الأمر الأهم هو الفوز والتأهل، يمكن أن تلعب أفضل مباراة في تاريخك ولكنك لا تحقق الفوز، وبالنسبة لنا ما يهم هو تحقيق الفوز.. كان هناك بعض الأخطاء في المباريات الماضية، ونحن نسعى لتفادي تكرارها، ونعمل على ذلك في التدريبات".
وكان منتخب طاجيكستان حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط خلف قطر المتصدرة، مقابل نقطتين للصين ونقطة للبنان.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بالتعادل مع الصين 0-0، ثم خسر في الجولة الثانية أمام قطر 0-1، قبل أن يحقق الفوز في المباراة الثالثة على لبنان 2-1.
في المقابل، حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط خلف إيران المتصدرة، ومتقدماً بفارق الأهداف على فلسطين، في حين لم تحصل هونج كونج على أي نقطة.
ونجح الفريق في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على هونج كونج 3-1، ثم تعادل مع فلسطين 1-1، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام إيران بنتيجة 1-2.
وسيكون على الإمارات استعادة ثقة جمهورها الغاضب والتأهل إلى ربع النهائي للنسخة الثالثة توالياً.
ورغم التأهل إلى ثمن النهائي الثالث توالياً بعد نسختي العامين 2015 و2019، طالت الانتقادات البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات لعدم استقراره على تشكيلة ثابتة وإشراك لاعبين في غير مراكزهم مثلما فعل في لقاء إيران، عندما دفع بالظهيرين بدر ناصر وخالد الظنحاني في قلب الدفاع.
كما طال الانتقاد مدرب كوريا الجنوبية السابق لتجاهله المخضرم علي مبخوت (33 عاما) الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 85 هدفا، وأبقاه على مقاعد الاحتياط في مباراتي هونج كونج وفلسطين، ثم استبعده نهائيا أمام ايران رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاما) بسبب الإصابة، بعدما فضله بينتو في أول مباراتين على مهاجم الجزيرة.
وقال ياسر سالم مدير منتخب الإمارات في تصريح عن سبب استبعاد مبخوت: "إنها قناعات المدرب الفنية ونحن نحترمها"، نافيا أن يكون هناك أي سبب آخر "فمبخوت ملتزم بالتدريبات ويوجه زملاءه الشباب وهو يقول: "إن مصلحة المنتخب هي الأهم".
ودافع البرتغالي سيرجيو كوستا مساعد مدرب الإمارات عن خيارات مواطنه وأكد أن "بينتو أعد اللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وتعليماته ومن يشارك ينفذ ما يطلب منه بكفاءة"، معتبرا أن أكثر "ما يحتاج إليه المنتخب في هذه المرحلة هو الثقة".
وكشف: "منذ بداية البطولة ونحن نقوم بالعمل على تحليل المنتخبات كافة، التي قد نواجهها ومن ضمنها طاجيكستان التي سنلعب أمامها بأفضل صورة ممكنة ووضعنا الخطة المناسبة لها".
وحذر مدرب الإمارات أمس في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة من مغبة الاستخفاف بالمنتخب المنافس بقوله: "سيكون الخطأ كبيرا إذا استخففنا بقدرة طاجيكستان الوافدة الجديدة".
واستطرد: "لا مجال لارتكاب الأخطاء كما حصل في دور المجموعات، وأنا واثق من أن لاعبي فريقي سيظهرون السلوك الصحيح لبلوغ ربع النهائي".
وتعول طاجيكستان التي سبق أن تعادلت مع الإمارات 0-0 في أبو ظبي وديا في آذار (مارس) من العام الماضي، على الروح العالية للاعبيها واستكمال مشاركتهم التاريخية في البطولة.
وقال مدربها الكرواتي بيتار شيغرت (57 عاما) والذي احتفل بجنون مع الجمهور الطاجيكي بعد الصعود على حساب لبنان: "لدي شعور بالرضا عن الأداء الرجولي الذي قدمه الفريق، لقد صنعنا التاريخ بالتأهل (إلى ثمن النهائي)".
وأوضح في المؤتمر الصحفي: "نريد المزيد، لسنا هنا من أجل الابتسام والاحتفال. سنرى كم يتبقى لنا من حيوية أو "بنزين في الخزان" لخوض هذه المباراة" مشيرا إلى أنه يحتاج إلى إيجاد الحلول ولا سيما، في ظل إصابة بعض اللاعبين وإيقاف لاعب الوسط امادوني كامولوف.
وامتاز المنتخب الطاجيكي في المباريات الثلاث في دور المجموعات بالقوة البدنية وامتلاكه لمجموعة جيدة من اللاعبين في مقدمتهم حارس المرمى رستم يتيموف ولاعب الوسط امادوني كامولوف والمهاجم شاهروم سامييف والقائد بارفيزدزون عمرباييف صاحب أول هدف لبلاده في كأس آسيا.
وقال يتيموف: "كأس آسيا محطة في غاية الأهمية بالنسبة لنا ونسعى إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق أقصى نتائج ممكنة كي نلهم الجيل القادم في بلادنا ونمهد لهم الطريق للسير على خطانا ومواصلة النجاح".
في البطولة ذاتها، تلتقي أستراليا الفائزة باللقب عندما استضافت البطولة العام 2015 مع إندونيسيا على ستاد جاسم بن حمد.
وتصب الترشيحات في مصلحة المنتخب الأسترالي الأكثر خبرة، في حين تخوض إندونيسيا الأدوار الإقصائية في البطولة القارية للمرة الاولى.
وقدمت أستراليا التي لا تضم أسماء كبيرة في صفوفها عروضا صلبة في الدور الأول من دون أن تلعب كرة قدم جميلة، فتفوقت على الهند 2-0، ثم على سورية 1-0، قبل أن تكتفي بالتعادل مع أوزبكستان 1-1.
والهدف الأوزبكي كان الأول الذي يدخل مرماها منذ 609 دقائق.
ويعتمد المنتخب الأسترالي على اللياقة البدنية العالية للاعبيه وقوتهم الجسدية الهائلة التي يجسدها هاري سوتار قلب الدفاع، الذي يلعب في صفوف ليستر سيتي في دوري تشامبيونشيب في إنجلترا (1.98 م و101 كجم).
وعموما، يبقى السلاح الأخطر لـ"سوكيروز"، الكرات العالية داخل المنطقة والكرات الثابتة.
وقال لاعب منتخب أستراليا مارتن بويل: "حققنا الهدف الأول من مشاركتنا في البطولة وهو تصدر المجموعة".
وتابع: "من الآن فصاعدا لا يوجد مجال للخطأ في الأدوار الإقصائية وكل خطأ صغير يمكن أن نعاقب عليه، لذلك نعرف ما يتعين علينا القيام به وعلينا مواصلة التقدم".
وأضاف: "يمكن أن نرتقي بمستوانا وأشعر أننا نسيطر على المباريات، وعلى نسبة عالية من الاستحواذ ونصنع الفرص، وأعتقد أننا بحاجة فقط إلى أن نكون أكثر فاعلية داخل المنقطة".
أما إندونيسيا، فاحتاجت إلى هدف التعادل الذي سجله قيرغيزستان في مرمى عمان قبل نهاية المباراة بعشر دقائق لتضمن تأهلها على حساب المنتخب الخليجي، وذلك بفضل فوزها الوحيد في دور المجموعات على فيتنام 1-0. -(وكالات)

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