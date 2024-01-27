Saturday, 27 January 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرواتي تشوريتش يوقف شلباية ببطولة لوفين لا نوفا

1/27/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أوقف اللاعب الكرواتي بورنا تشوريتش (المصنف 40 عالميا) مسيرة الأردني عبد الله شلباية ببطولة "تشالنجير أوتيني لوفن لا نوفا" البلجيكية ذات الـ 125 نقطة، بعد أن تغلب عليه بمجموعتين دون رد، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة التي تختتم اليوم، وتقام أحداثها على الملاعب الصلبة.
ويعد تشوريتش اللاعب الأفضل تصنيفا من بين اللاعبين المشاركين في الأدوار المتقدمة بالبطولة، واستطاع إقصاء شلباية بواقع 6-2 و7-6، ليمضي للمربع الذهبي، ويقف شلباية عند دور الثمانية، ويضمن الحصول على 16 نقطة ومبلغ 4120 دولار.
وكان شلباية قد افتتح مسيرته في البطولة بالفوز على الإيطالي فرانكو أجامينوني (المصنف 207 عالميا) بدور الـ 32 بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3، قبل أن يتخطى البلجيكي ديفيد جوفين (المصنف 112 عالميا) في ثمن النهائي بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-4.
ومن المتوقع أن يتقدم الموهبة الأردنية في التصنيف الجديد عن رابطة اللاعبين المحترفين المقرر تعديله غدا، إذ يحتل حاليا المركز 191 عالميا في التصنيف الأخير، والأول على صعيد اللاعبين العرب.
وكان شلباية قد بدأ العام الحالي بالمشاركة في بطولة "كانبيرا تشالنجير" ذات الـ 125 لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون والتتويج بلقبها، فيما ودع البطولة ذاتها لمنافسات الفردي، بعد عجز عن بلوغ الجدول الرئيسي بخسارته في الأدوار التأهيلية.
كما شارك شلباية في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة ذات الـ 2000 نقطة، ونجح في تجاوز لاعبين اثنين من الأدوار التأهيلية وهما الصربي حمد ميديدوفيتش والفرنسي تيتوان دروجيه، قبل أن يخسر المواجهة الحاسمة أمام الأسترالي عمر جاسيكا، ليفقد فرصة بلوغ الجدول الرئيسي في أول مشاركة تاريخية له بواحدة من بطولات (الجراند سلام)، فيما ودع بطولة تينيريفي تشالنجير الإسبانية ذات الـ 100 نقطة من دور الـ 32 على يد الفنلندي أوتو فيرتانين.

MENAFN27012024000072011014ID1107775781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث