الصوص يصل السبت لقيادة منتخب السلة.. نغوي رئيسا للأهلي.. جيفرسون يتعافى من الإصابة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

وسام الصوص يصل "السبت"

يصل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وسام الصوص، أرض المملكة فجر السبت 3 من شباط (فبراير) المقبل قادما من الصين، وذلك للإشراف على تدريبات "صقور الأردن"، الذي يتأهب لخوض النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية.

وينتظم اللاعبون، باسل أبو عبود وعبدالله الزعبي وأدهم الدجاني وعبدالله شتات وأحمد خزاعلة ومالك كنعان وأحمد حموري وسعيد الخوالدة وعاكف الشياب ويوسف أبو وزنة وروحي الكيلاني وفادي قرمش وأحمد الحمارشة ومحمود الهزايمة، بالتدريبات الجماعية للمنتخب الوطني بقيادة المدربين مروان معتوق ومحمد حمدان، على أن يلتحق بهم اللاعبون: فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومحمد شاهر وأشرف الهندي وهاشم عباس وأحمد الدويري والمجنسين رونداي جيفرسون ودار تاكر في وقت لاحق.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) المقبلن في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

جيفرسون يتألق في الفلبين

عاد مجنس المنتخب الوطني الأول بكرة السلة رونديه جيفرسون للتألق مجددا في الملاعب الفلبينية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، مسجلا 33 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة مع 3 سرقات للكرة خلال 40 دقيقة لعب مع فريقه تروبانج جيجا، لكنها لم تكن كافية لإنقاذ فريقه من الخسارة أمام أنيانغ بوسترز الكوري الجنوبي (76-88)، والتي غادر فريقه على إثرها من بطولة دوري شرق آسيا الممتاز.

وافتقد الفريق الفلبيني في مباراته الحاسمة إلى جهود نجومه، كالفين أوفتانا وجايسون كاسترو وكيلي ويليامز وبوي إرام، لأسباب متباينة، لتكون البطولة الثانية التي يغادرها رفاق رونديه جيفرسون بعد كأس المفوض الفلبيني.

وكان جيفرسون، غاب عن صفوف فريقه الفلبيني منذ 20 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرقبة إثر سقوط خاطئ، خلال فوز فريقه أمام تايبيه فوبون بريفز التايواني (80-69) في بطولة دوري شرق آسيا الممتاز.

انتخاب نغوي رئيسا للأهلي

أسفرت انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي أقيمت أول من أمس في مقر النادي، عن انتخاب الرئيس الأسبق لنشاط كرة السلة عوني نغوي، رئيسا جديدا لمجلس إدارة "الليث الأبيض".

وانتخب كل من، ديما نفش ونادر الجدع وتيمور شفاقوج وسعيد السعيد أعضاء جدد للمجلس، لينضموا إلى الأعضاء السابقين عمر حينا وسمير صوبر ومحمود شكاخوا ود.عبدالله شفاقوج.

وقال نغوي في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تشرفت بانتخابي رئيسا للنادي الأهلي، بيتي الكبير الذي ترعرت وعشت أجمل لحظات حياتي فيه وعشقته منذ نعومة أظفاري، كل الشكر لأهلي وعائلتي أسرة النادي الأهلي وأعضاء الهيئة العامة على حضورهم وثقتهم الغالية التي تكرمتكم بها علي وعلى إخوتي أعضاء مجلس إدارة النادي المنتخبين، كنا وما نزال وسنبقى في الأهلي أسرة واحدة وعائلة كبيرة، همنا الأكبر هو رفعة وسمو النادي في كل الميادين".

وأضاف: "كل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، الذين خدمت معهم عضو مجلس في العاميين الماضيين على كل ما حققنا معا من إنجازات رياضية واجتماعية وفنية ولوجستية لتطوير مرافق النادي وزيادة إيراداته، قدمتم للأهلي الكثير من جهدكم ووقتكم وخبراتكم في سبيل النجاح، رحم الله والدي الحبيب، الذي كان له الدور الأكبر بزرع عشق الأهلي في قلبي، كان يقول لي دائما: عضوية النادي الأهلي هي العضوية الأهم ولا أتنازل عنها مهما حصل، كان دوما فخورا بأهلاوتي".

واختتم: "في النهاية، كل الشكر لعائلتي التي قدمت لي الدعم المعنوي طوال فترة خدمتي في النادي عبر سنوات مضت، وما يزالون يقفون بجانبي في كل خطوة، الأهلي أمي وأبي، ليسلم نادي الأبطال".

الجزائر تعوض سورية بـ"كأس قطر"

أعلن الاتحاد القطري لكرة السلة عن تفاصيل البطولة الدولية الودية، التي سينظمها بصالة "لوسيل الدولية" خلال الفترة بين 15 و18 من شباط (فبراير) المقبل، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات، "المضيف" قطر والسعودية ومصر والبحرين والجزائر، والتي حلت بديلة عن سورية بعد اعتذارها الرسمي عن عدم المشاركة.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات قطر والسعودية والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر والأردن والبحرين.

ويقص المنتخبان القطري والجزائري شريط افتتاح منافسات البطولة التي تنطلق يوم 15 من شهر شباط (فبراير) المقبل، وتتبعها مواجهة مصر والبحرين، فيما يبدأ المنتخب الوطني مشواره في اليوم التالي بمواجهة البحرين، على أن تلتقي السعودية مع الجزائر، فيما تلعب قطر مع السعودية يوم 17 منه، ويلاقي "صقور الأردن" نظيره المصري باليوم ذاته،على أن تختتم فعاليات البطولة يوم 18 منه بإقامة ثلاث مباريات، وتجمع بين الفرق المتنافسة في كل مركز تقابلها فرق المجموعة الأخرى.

وسيكون الدور الثاني "النهائي" موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض، وعليه يواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري أو القطري.

وأكد أمين السر العام للاتحاد القطري لكرة السلة سعدون صباح الكواري في مؤتمر صحفي، أن البطولة تشكل فرصة إعداد حقيقية للمنتخبات المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب كونها إحدى المحطات الترويجية لبطولة كأس العالم 2027 في قطر.

3 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

تقام اليوم ثلاث مباريات بدوري الناشئين تحت 14 سنة في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية" ضمن ذهاب المرحلة الأولى، حيث يلتقي فريقا الجبيهة ونجوم الإنجليزية عند الساعة 5 مساء، واتحاد عمان مع نجوم الأردن عند الساعة 6:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص، فيما تختتم مواجهات اليوم بمواجهة فريقي نشامى الرياضي والأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء.

وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق الإنجليزية على فريق المقاولين (82-45)، وفريق الأهلي على فريق الرياضي (55-38)، وفريق نجوم الأرثوذكسي على فريق نجوم اتحاد عمان (61-43)، وفريق المفرق على فريق دير أبي سعيد (35-18)، وفريق بيت ايدس على فريق غزة هاشم

(48-43).

الأهلي البحريني يضم أوشيندو

أنجز نادي الأهلي البحريني، تعاقده مع المحترفة إيجيوما أوشيندو، وذلك لتمثيله في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.

ويشارك "حامل اللقب" شباب الفحيص، ممثلا وحيدا عن كرة السلة النسوية في الأردن، إلى جانب فرق: الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.

وكان الفحيص، أعلن عن إتمام تعاقده مع المحترفتين الأميركيتين نتاشا كلاود وكريستين بيل والكونغولية تابييتثا موغنزا، لتمثيله في "سلة الشارقة".

اتحاد عمان يتخطى الإنجليزية

حسم فريق اتحاد عمان مباراته أمام فريق الإنجليزية بفوزه عليه بنتيجة (72-66) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.

وبرز راشد الشامي في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بتسجيله 21 نقطة و4 متابعات وبلوك شوت بفاعلية 13، فيما كان سعيد السمهوري المسجل الأبرز من جانب الإنجليزية بـ19 نقطة ومتابعة وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 11.

وفاز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق كفريوبا بنتيجة (66-45)، في لقاء برز فيه لاعبه زيد هلس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و10 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 21، فيما كان زيد قدوره اللاعب الأبرز من جانب كفريوبا بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و19 متابعة وتمريرة و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 32.

وتغلب فريق الجليل على نظيره فريق شباب بشرى بنتيجة (50-46)، فيما تم تأجيل مباراة بيت ايدس وغزة هاشم لوقت لاحق، بسبب تسرب مياه الأمطار من "السقف العلوي" لصالة الحسن التدريبية.

ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، يليه فريقا الجليل ونجوم اتحاد عمان في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، وكلاهما من 6 مباريات، فيما يأتي فريق نجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 8 نقاط، وشباب بشرى خامسا برصيد 7 نقاط وكفريوبا سادسا برصيد 6 نقاط.

وعزز اتحاد عمان صدارته لترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه الإنجليزية ثانيا برصيد 8 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط، وبيت إيدس رابعا بـ5 نقاط، وغزة هاشم خامسا برصيد 4 نقاط.









لاعب الأهلي زيد مطر يحاول المرور بالكرة في مواجهة لاعب الرياضي - (من المصدر)









الرئيس الجديد للنادي الأهلي عوني نغوي - (من المصدر)